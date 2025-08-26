Bucureştiul rămâne în top 5 cele mai accesibile pieţe de birouri din Europa

Chiriile spaţiilor de birouri din Europa au crescut în medie cu 3,7% în ultimele 12 luni, însă Capitala României rămâne printre cele mai accesibile pieţe, potrivit unui raport BNP Paribas Real Estate. În Bucureşti, nivelul chiriilor a rămas stabil, iar pachetele comerciale atractive oferite de proprietari consolidează competitivitatea oraşului.

„Într-un context european în care chiriile de birouri continuă să crească, stabilitatea pieţei din Bucureşti şi stimulentele comerciale generoase menţin Capitala României ca o opţiune bună pentru companiile care doresc să optimizeze costurile fără a face compromisuri privind calitatea spaţiului”, a declarat Nicolae Ciobanu, Managing Partner - Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate.

Clasamentul realizat pe baza chiriei prime plasează Bucureştiul pe locul 4 în Europa, cu o medie de 246 euro/mp/an (aproximativ 20,5 euro/mp/lună). Oraşul este devansat de Tallinn (217 euro/mp/an), Vilnius (240 euro/mp/an) şi Nantes (240 euro/mp/an), fiind urmat de Toulouse şi Lille.

La polul opus, Londra domină topul celor mai scumpe pieţe de birouri, cu o chirie prime de 2.154 euro/mp/an (179 euro/mp/lună), urmată de Paris (1.250 euro/mp/an) şi Stockholm (767 euro/mp/an). „O companie poate plăti echivalentul unei luni de chirie într-o clădire premium din Londra pentru aproape nouă luni de chirie într-o clădire de top din Bucureşti”, subliniază Nicolae Ciobanu.

În primul semestru din 2025, volumul total al închirierilor de birouri din Europa a ajuns la 3,99 milioane mp, în creştere cu 6% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. În Bucureşti însă, cererea a scăzut: doar 62.392 mp de birouri noi au fost închiriaţi în S1 2025, în scădere cu 29,5% faţă de anul precedent, în ciuda menţinerii chiriilor şi a ofertelor comerciale atractive.