Bujduveanu: ”Peste 16 milioane de căutări pe aplicaţia InfoTB”

Aplicaţia InfoTB, dezvoltată de Societatea de Transport Bucureşti STB SA, este folosită de tot mai mulţi călători, a informat, luni, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, potrivit Agerpres.

Aplicaţia a fost creată pentru a oferi posibilitatea călătorilor de a-şi planifica eficient deplasările cu transportul public, a precizat el.

În primele zece luni ale anului, aplicaţia a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute - o creştere de peste 20% faţă de anul trecut, a scris Bujduveanu, pe pagina sa de Facebook.

'Doar în luna octombrie, utilizatorii au efectuat peste 2 milioane de căutări, stabilind un nou record şi confirmând interesul tot mai mare pentru acest instrument digital', a indicat edilul general interimar.

La finalul lunii septembrie, aplicaţia depăşea 350.000 de descărcări, în creştere cu 10% faţă de anul trecut.

InfoTB oferă informaţii în timp real despre sosirea vehiculelor în staţii, permite planificarea traseelor, trimite notificări privind întârzierile sau devierile şi oferă acces rapid la metode moderne de plată - BiletTB, 24Pay, SMS sau card contactless.