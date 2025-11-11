Bulgaria mai are benzină pentru o lună înaintea sancţiunilor SUA împotriva Lukoil

Bulgaria dispune de rezerve de benzină pentru aproximativ 35 de zile şi de motorină pentru 50 de zile, în contextul pregătirilor pentru intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie din ţară şi principala infrastructură de depozitare şi transport de petrol, relatează Reuters.

Assen Asenov, preşedintele agenţiei bulgare a rezervelor de stat, a declarat că situaţia impune activarea rapidă a contractelor de import de combustibil din alte state europene. Analiştii estimează că aproximativ jumătate din stocurile de combustibili gata de utilizare şi o parte din ţiţeiul Bulgariei se află în afara ţării, ceea ce obligă guvernul să asigure transportul acestora înainte ca reţeaua Lukoil să fie afectată de sancţiuni.

„50% din combustibilii gata de utilizare se află în alte ţări ale UE, la fel şi o parte din ţiţei, ceea ce înseamnă că guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai repede posibil”, a declarat Martin Vladimirov, directorul Programului pentru Energie şi Climă al Centrului pentru Studiul Democraţiei din Sofia.

Guvernul bulgar a interzis temporar exporturile de motorină şi combustibil pentru aviaţie către statele membre ale Uniunii Europene şi a adoptat o lege care îi permite preluarea rafinăriei din Burgas şi vânzarea acesteia unui nou proprietar pentru a o proteja de efectele sancţiunilor americane.

Autorităţile au efectuat recent inspecţii la rafinăria Lukoil din Burgas şi au implementat măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea infrastructurii critice. Bulgaria urmează să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2026.