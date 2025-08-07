Bursa elveţiană a scăzut miercuri

Acţiunile elveţiene au înregistrat miercuri un declin, în contextul în care preşedinta Confederaţiei Elveţiene, Karin Keller-Sutter, şi ministrul economiei, Guy Parmelin, s-au întâlnit la Washington cu oficiali americani pentru a negocia reducerea tarifelor vamale de 39% impuse de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC.

Indicele principal al bursei elveţiene, SMI, a scăzut cu 0,9%, contrar tendinţei generale pozitive din pieţele europene, conform sursei.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis aproape neschimbat, în timp ce bursele majore din regiune au avut uşoare creşteri: FTSE 100 din Londra a urcat cu 0,2%, CAC 40 din Paris cu 0,2%, iar DAX din Frankfurt cu 0,3%, transmite CNBC.

Vizita delegaţiei elveţiene la Departamentul de Stat al SUA a avut loc pe 6 august, într-un moment în care relaţiile comerciale bilaterale sunt tensionate, iar companiile elveţiene se confruntă cu presiuni în urma noilor taxe vamale.