BURSA, la 35 de ani - cel mai înalt standard de libertate jurnalistică

Pe 10 august 2025, ziarul BURSA numără 35 de ani de apariţie cotidiană neîntreruptă, dar nu doar longevitatea este remarcabilă în cazul publicaţiei noastre, ci libertatea pe care şi-o permite din punct de vedere jurnalistic şi libertatea ziariştilor săi, pe care o ocroteşte până la sacrificiu.

Trei decenii şi jumătate de presă economică scrisă zilnic, în România, fără pauză, fără suspendări, fără compromisuri structurale - o raritate statistică, dar mai ales o excepţie de sistem.

Ziarul BURSA a traversat tranziţia, privatizările, crizele, expansiunea speculativă, colapsul pieţei de capital, digitalizarea presei şi recesiunea morală a jurnalismului, fără să-şi abandoneze funcţia critică, fără să devină oficios de partid, fără să se transforme în platformă de PR.

Este publicaţia economică din România care a rămas independentă editorial, nu s-a lăsat confiscată de interesele comerciale ale advertiserilor, nici de presiunile directe sau indirecte ale autorităţilor.

În aceşti 35 de ani, ziarul BURSA nu a urmărit să reflecte realitatea în convenţiile ei, ci să o interogheze, să o deconstruiască, să o înţeleagă. A oferit cititorului nu doar faptele, ci şi sensul lor; cifrele, dar şi mecanismele din spatele lor; nu doar cine câştigă şi cine pierde, ci şi cum anume se obţine câştigul şi în ce constă pierderea reală.

Ziarul BURSA nu a fost niciodată un produs de masă. El reprezintă o publicaţie de nişă ce refuză populismul. Nu a vândut iluzia succesului facil. Nu a cosmetizat declinul economic. Nu a promovat impostura în ambalaj corporatist. A fost şi rămâne un ziar al conflictului între aparenţă şi esenţă.

Astăzi, când o mare parte din presă a renunţat la misiunea sa critică, când manipularea a devenit model de business, când jurnalismul se confundă cu conţinutul sponsorizat, ziarul BURSA continuă să publice anchete, să dezvăluie reţele de interese, să analizeze mecanismele financiare şi să ceară socoteală instituţiilor care pretind că servesc interesul public.

Timp de 35 de ani, ziarul BURSA a rămas fidel unei idei simple: presa nu este o afacere ca oricare alta. Iar adevărul nu este negociabil.

Ziarul BURSA este un model, nu doar în România.