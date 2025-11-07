Bursele europene au închis în scădere

Principalele pieţe bursiere europene au închis joi în teritoriu negativ, investitorii concentrându-se pe o nouă rundă de rezultate corporative. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scăzut cu 0,7%, majoritatea sectoarelor şi burselor naţionale încheind ziua pe roşu, transmite CNBC.

Printre companiile care au raportat joi rezultatele financiare s-au numărat AstraZeneca, Rheinmetall, DHL, Commerzbank şi Diageo.

AstraZeneca a prezentat venituri şi profit peste aşteptări în trimestrul al treilea şi a menţinut ghidajul anual, estimând o creştere de o singură cifră mare a veniturilor şi un avans de două cifre scăzut al profitului pe acţiune. Directorul general Pascal Soriot a explicat la CNBC că decizia de prudenţă se datorează ”incertitudinilor din China şi America Latină”. Acţiunile companiei au urcat cu 3,1%.

Producătorul german de armament Rheinmetall, beneficiar al cererii ridicate din partea statelor NATO şi Ucrainei, a raportat vânzări trimestriale de 2,78 miliarde euro, uşor sub estimări, dar un profit operaţional de 360 milioane euro, în creştere cu 20% faţă de anul trecut. Titlurile Rheinmetall au închis în urcare marginală, cu 0,1%.

DHL a depăşit aşteptările analiştilor, deşi a raportat o scădere semnificativă a volumelor comerciale din SUA. Acţiunile companiei au crescut cu 8,6%.

Commerzbank a dezamăgit investitorii, raportând un declin de 7,9% al profitului net, la 591 milioane euro, din cauza unui efect fiscal. Cu toate acestea, banca a ridicat estimarea pentru veniturile nete din dobânzi la 8,2 miliarde euro, faţă de 8 miliarde anterior. Acţiunile au scăzut cu 2%.

Cea mai mare pierdere a zilei a fost înregistrată de producătorul de băuturi Diageo, ale cărui acţiuni s-au prăbuşit cu 6,5% după ce compania a redus prognoza de profit anual, invocând cererea slabă din China şi Statele Unite. Diageo a confirmat că va suporta o pierdere de aproximativ 200 milioane dolari din cauza tarifelor americane.

Pe frontul politicii monetare, Banca Norvegiei şi Banca Angliei au menţinut neschimbate ratele dobânzilor, la 4% şi respectiv 5,25%, în linie cu aşteptările pieţei. Randamentul titlurilor britanice pe 10 ani a scăzut cu aproape 3 puncte de bază, la 4,438%, iar lira sterlină s-a apreciat cu 0,42%, la 1,3103 dolari.

Pe pieţele globale, indicii asiatici au crescut, impulsionaţi de rezultatele solide ale AMD, în timp ce bursele americane au închis îm scădere. Investitorii de la Wall Street anticipează tot mai mult că Curtea Supremă ar putea invalida tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump, scenariu care ar relaxa tensiunile comerciale şi ar sprijini piaţa bursieră.