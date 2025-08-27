Bursele europene au închis în scădere

Bursele europene au încheiat tranzacţiile de marţi în scădere, influenţate negativ de acţiunile franceze, pe măsură ce investitorii au evaluat riscul ca guvernul de la Paris să piardă un vot de încredere programat luna viitoare, transmite CNBC.

Indicele CAC 40 a coborât cu peste 2% în debutul şedinţei, recuperând parţial spre final şi închizând cu un declin de circa 1,6%. Cele trei mari partide de opoziţie au anunţat că nu vor sprijini votul de încredere cerut de premierul François Bayrou pentru 8 septembrie, în contextul planului său de reducere a deficitului prin tăieri bugetare de 44 miliarde de euro. Printre măsuri se numără îngheţarea cheltuielilor sociale, a pensiilor şi a grilelor de impozitare, potrivit sursei.

Analiştii atrag atenţia că situaţia rămâne incertă.

”Nu cred că Bayrou este sigur înlăturat, are încă posibilitatea să facă concesii opoziţiei”, a spus Erik Nelson, şef al strategiei FX G10 la Wells Fargo, menţionând inclusiv renunţarea la propunerea de a elimina două sărbători legale.

Declinul s-a extins şi pe pieţele europene: indicele FTSE 100 din Londra a scăzut cu 0,7%, iar DAX din Frankfurt cu 0,4%.

Tensiunile au fost amplificate şi de evoluţiile din SUA, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat pe reţelele sociale că a concediat-o pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook.

Aceasta a replicat că preşedintele nu are autoritatea să o destituie şi a refuzat să demisioneze, deschizând calea unei bătălii legale.

Situaţia vine după luni de presiuni exercitate de Trump asupra Fed pentru a reduce dobânzile, inclusiv ameninţări repetate la adresa preşedintelui Jerome Powell.

Investitorii aşteaptă, vineri, datele privind inflaţia din principalele economii europene şi raportul financiar al gigantului Nvidia, care urmează să fie publicat miercuri în SUA.