Bursele europene au închis în scădere

Pieţele europene au închis în teritoriu negativ luni, pe fondul actualizărilor corporative şi al tensiunilor politice din Franţa, relatează CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,45%, în timp ce DAX din Germania a pierdut 0,42%. CAC 40 din Franţa a coborât cu 1,64%, după ce premierul François Bayrou a anunţat că va solicita luna viitoare un vot de încredere în parlament privind planurile bugetare ale guvernului, conform sursei.

Bursele britanice au fost închise, fiind zi nelucrătoare. Printre mişcările majore de pe piaţă, acţiunile dezvoltatorului de parcuri eoliene Orsted au scăzut cu peste 16%, după ce autorităţile americane au ordonat vineri oprirea unui proiect aproape finalizat în largul Rhode Island, punând în pericol planurile companiei de atragere de capital.

În schimb, titlurile JDE Peet's au urcat cu până la 17%, după ce compania americană Keurig Dr Pepper a anunţat achiziţia producătorului olandez de cafea pentru 15,7 miliarde euro (18,4 miliarde dolari).

Acţiunile Puma au crescut şi ele cu circa 16%, după ce Bloomberg a relatat că producătorul german de echipamente sportive ar putea fi scos la vânzare, informaţie pe care compania a refuzat să o comenteze.

Pe plan macroeconomic, indicatorul climatului de afaceri calculat de institutul german Ifo a crescut din nou în august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimul an, cu aşteptări îmbunătăţite, dar cu o evaluare mai slabă a situaţiei actuale.

Investitorii au continuat să urmărească şi declaraţiile preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, care a sugerat vineri că banca centrală ar putea decide în curând reducerea ratelor dobânzilor.

Săptămâna aceasta se anunţă relativ liniştită până la publicarea, vineri, a datelor privind inflaţia din Franţa, Germania, Italia şi alte economii europene majore.

În SUA, bursele au deschis uşor în scădere luni, în timp ce pieţele asiatice au crescut, fiind susţinute de evoluţiile pozitive din China continentală şi Hong Kong.