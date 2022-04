Bursele din Europa au fluctuat ieri, după ce Comisia Europeană a anunţat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza războiului cu Ucraina.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi E.ON SE s-au depreciat cu 1,1%, la 10,30 euro la ora locală 16.21. Consumatorii germani trebuie să se pregătească pentru creşteri dramatice de preţuri, dacă Uniunea Europeană va interzice gazele ruseşti, a declarat ieri directorul general al grupului E.ON, Filip Thon, adăugând că preţurile cresc deja rapid şi fără o astfel de măsură.

- Titlurile producătorului de bunuri de larg consum Henkel AG au urcat cu 0,2%, la 58,64 euro la ora 16.22. Compania va continua pentru moment să facă afaceri în Rusia, a anunţat luni preşedintele acesteia, Simone Bagel-Trah, adăugând că activităţile firmei în această ţară sunt supuse restricţiilor.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,1%, la 14.361,34 puncte la ora 16.25.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului francez Carrefour SA, cel mai mare retailer european, au coborât cu 1,9%, la 18,94 euro la ora 16.27. Supermarketurile din Franţa se alătură efortului naţional de a reduce consumul de electricitate al ţării, deoarece vremea rece şi întreruperile de la reactoarele nucleare au făcut ca preţul energiei pe plan intern să ajungă la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani.

- Acţiunile grupului auto Renault SA au pierdut 6,2%, atingând 23 de euro. Compania analizează o posibilă separare şi o ofertă publică iniţială pentru activele sale din domeniul automobilelor electrice, o mişcare care ar transforma constructorul auto francez afectat de legăturile sale cu Rusia, susţin analiştii intervievaţi de Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,8%, la 6.610,82 puncte la ora 16.28.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii urmărind evoluţiile legate de conflictul ruso-ucrainean.

- Acţiunile platformei de social media Twitter Inc. au urcat cu 3,7%, la 51,81 dolari la ora 10.49. Twitter a anunţat că îl va numi pe principalul acţionar - Elon Musk - în Consiliul său de Administraţie, la o zi după ce şeful Tesla Inc. a dezvăluit că are o participaţie de 9,2% la platforma de socializare.

- Titlurile grupului petrolier ExxonMobil Corp. s-au apreciat cu 0,4%, la 83,51 dolari la ora 10.49, cele ale Chevron Corp., cu 1,3%, la 166,54 dolari, odată cu avansul preţurilor de pe piaţa ţiţeiului.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,05%, la 34.938,30 puncte la ora 10.51, S&P 500 a scăzut cu 0,4%, la 4.562,94 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Pinduoduo Inc., cea mai mare platformă tehnologică axată pe agricultură din China, au coborât cu 4,9%, la 46,91 dolari la ora 10.54, cele ale Baidu Inc., companie chinezească de servicii de internet, cu 4,4%, la 147,03 dolari. Declinul a venit după avansul din zilele precedente, generat de o informaţie publicată de agenţia Bloomberg, care sugera că Beijingul le va acorda auditorilor americani acces la finanţele companiilor chineze pentru a preveni viitoarele delistări.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,3%, la 14.345,79 puncte la ora 10.56.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, atingând nivelul maxim al ultimei luni, pe fondul discuţiilor legate de posibile noi sancţiuni împotriva Rusiei.

- Acţiunile companiei petroliere nipone Inpex Corp. s-au apreciat cu 2%, la 1.488 yeni, ca urmare a avansului cotaţiilor ţiţeiului.

- În schimb, titlurile operatorului de transport aerian Japan Airlines Co. s-au depreciat cu 1,3%, la 2.241 yeni, cele ale ANA Holdings Inc. - cu 0,4%, la 2.524 yeni, din cauza revenirii pe creştere a numărului de îmbonăviri de Covid.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,2%, la 27.787,98 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au scăzut cu 0,4%, la 120,24 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1%, la 51,95 dolari australieni, în pofida avansului preţului minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile Fortescue Metals Group Ltd. au câştigat 0,09%, ajungând la 21,72 dolari australieni.

- Acţiunile companiei miniere IGO Ltd. au coborât cu 2,9%, la 14,56 dolari australieni, în condiţiile în care aceasta a anunţat că preluarea pe 829,3 milioane de dolari a producătorului de nichel Western Areas ar putea eşua.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 7.527,90 puncte.