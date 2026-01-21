BURSELE LUMII Pieţele continuă să scadă, sub ameninţările lui Trump

Bursele europene au scăzut şi ieri, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale de 200% pe importurile de vinuri franceze.

• Euronext Paris

- Titlurile Remy Cointreau SA, companie franceză de băuturi alcoolice, au coborât cu 0,3%, la 38,80 euro la ora locală 16.00. Preşedintele SUA a ameninţat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile şi şampaniile franţuzeşti, ca răspuns la refuzul omologului său, Emmanuel Macron, de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de el, conform Le Monde.

- Titlurile gigantului de lux LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SA, care deţine mărcile Moët & Chandon, Dom Perignon şi Veuve Clicquot, au pierdut 2,4%, ajungând la 569,10 euro la ora 16.00.

- Acţiunile Renault SA s-au apreciat cu 2,5%, la 31,92 euro la ora 16.02. Grupul auto a raportat ieri o creştere cu 3,2% a volumelor de vânzări în 2025, până la 2,33 milioane de vehicule.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1%, la 8.034 puncte la ora 16.00.

• Borsa Italiana

- Titlurile Leonardo SpA au coborât cu 0,4%, la 59,76 euro la ora 16.20. Preşedintele producătorului italian de armament, Stefano Pontecorvo, s-a răzgândit ieri în legătură cu declaraţiile referitoare la o posibilă fuziune cu compania italiană de construcţii navale Fincantieri, apreciind că acestea au fost o remarcă amuzantă, conform Reuters. Acţiunile Fincantieri s-au depreciat cu 2,3%, la 19,18 euro la ora 16.20.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 1,2%, la 44.651,93 puncte la ora 16.21.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Mercedes-Benz Group AG au consemnat un minus de 0,4%, ajungând la 57,30 euro la ora 16.06. Compania auto germană a început producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemet, Ungaria, care în curând va putea majora capacitatea până la 350.00 de unităţi pe an, spune ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,2%, la 24.653,59 puncte la ora 16.08.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, pe fondul noilor ameninţări cu tarife vamale.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co. s-au depreciat cu 0,6%, la 310,48 dolari la ora locală 10.25. Preşedintele SUA intenţionează să dea în judecată gigantul bancar, acuzându-l că i-ar fi închis conturile în mod ”incorect şi inadecvat” după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1%, la 48.865,87 puncte la ora 10.27, S&P 500 - cu 1,2%, la 6.859,57 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Meta Inc. au coborât cu 1,7%, la 609,98 dolari la ora 10.27. Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie acuză Meta Platforms, proprietara Facebook şi Instagram, că permite în mod deliberat promovarea cazinourilor online ilegale pe platformele sale, susţinând că firma ”este fericită să continue să ia bani de la infractori”, anunţă Reuters.

- Acţiunile Tesla Inc. au pierdut 2,5%, ajungâd la 426,74 dolari la ora 10.28. Tesla ar urma să fie unul din primii producători auto care vor beneficia de pe urma deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice fabricate în China, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,4%, la 23.176,41 puncte la ora 10.30.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, tot pe fondul ameninţărilor preşedintelui american.

- În acest context, acţiunile Sony Corp., companie japoneză de electronice, s-au depreciat cu 1,2%, la 3.736 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 3,1%, la 21.485 yeni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 0,3%, ajungând la 1.622 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 1,7%, atingând 410 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,1%, la 52.991,10 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 5%, la 1,78 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 1,1%, la 27,98 dolari. Preţul aurului a atins ieri dimineaţă un nou maxim istoric, depăşind pentru prima dată pragul de 4.700 de dolari pe uncie.

Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 0,4%, la 172,27 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,7%, la 8.815,90 puncte.