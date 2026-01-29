BURSELE LUMII Raportările companiilor ţin, în continuare, atenţia pieţelor

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind raportările companiilor.

• Deutsche Börse

- Titlurile Aumovio SE au coborât cu 1,9%, la 42,40 euro la ora locală 15.08. Compania germană, fosta divizie de componente auto a grupului Continental AG, a anunţat marţi desfiinţarea a 4.000 de posturi (aproximativ 5% din forţa de muncă globală) până la sfârşitul anului curent, potrivit AFP. Reducerile de personal vizează în principal operaţiunile din India, Singapore, România, Serbia, Germania şi Mexic.

- Titlurile Puma SE au urcat cu 0,8%, la 23,77 euro la ora 15.12. Grupul chinez Anta Sports a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu Groupe Artemis, compania de investiţii a familiei franceze Pinault, pentru achiziţia unei participaţii de 29,06% din Puma, devenind cel mai mare acţionar al companiei germane de echipament sportiv, conform Reuters. Anta Sports Group a precizat că participaţia este evaluată la 1,5 miliarde de euro.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,5%, la 24.765,79 puncte la ora 15.13.

• Euronext Paris

- Titlurile LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A au coborât cu 7,8%, la 543,30 euro la ora 15.14. Marţi, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume a raportat profituri trimestriale peste aşteptări, însă directorul general Bernard Arnault a declarat că este precaut în ceea ce priveşte anul următor.

- Pe acelaşi segment, acţiunile Hermès International SA s-au depreciat cu 1,6%, la 2.095 euro la ora 15.16, cele ale Christian Dior SA - cu 6,5%, la 508,50 euro.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,2%, la 8.058,90 puncte la ora 15.17.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs ascendent ieri dimineaţă, în atenţia investitorilor fiind raportările companiilor şi reuniunea de politică monetară a băncii centrale (Fed).

- Titlurile United Parcel Service Inc. au câştigat 0,4%, atingînd 107,57 dolari la ora locală 09.35. Compania de curierat a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în 2026, pe fondul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon, potrivit CNBC.

- Acţiunile Pinterest Inc. s-au apreciat cu 0,6%, la 23,55 dolari la ora 09.36. Compania a anunţat marţi că are în plan să concedieze aproape 15% din forţa de muncă şi să reducă spaţiile de birouri, pe măsură ce adoptă inteligenţa artificială (AI), conform CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,1%, la 49.070,25 puncte la ora 09.38, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.996,55 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Amazon.com Inc. au urcat cu 0,4%, la 245,74 dolari la ora 09.38. Gigantul de retail online intenţionează să renunţe pe la aproximativ 16.000 de angajaţi la nivel global, ca parte a eforturilor de eficientizare a operaţiunilor, reducere a birocraţiei şi extindere a adoptării instrumentelor AI, conform Reuters.

- Acţiunile ASML Holding NV au consemnat un avans de 0,8%, la 1.466,20 dolari la ora 09.40. Gigantul olandez al semiconductorilor a raportat comenzi record şi a emis previziuni solide pentru 2026, datorită boom-ului inteligenţei artificiale. Compania a anunţat, de asemenea, un program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 12 miliarde de euro.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 23.957,18 puncte la ora 09.42.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce, marţi, indicele american S&P 500 a consemnat un nivel record.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de aparate foto Canon Inc. s-au depreciat cu 1%, la 4.468 yeni, cele ale companiei de electronice Tokyo Electron Ltd. au urcat cu 4%, la 43.800 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,05%, la 53.358,71 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 1,4%, la 1,88 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 3,3%, la 28,60 dolari australieni. Cotaţia aurului a depăşit ieri, pentru prima dată, pragul de 5.300 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 1,6%, ajungând la 183,79 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,09%, la 8.933,90 puncte.