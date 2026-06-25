Buzău închide ultimul centru de plasament pentru copii, printr-un parteneriat cu Hope and Homes for Children

Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău şi Fundaţia Hope and Homes for Children România continuă implementarea unui proiect care va conduce la închiderea ultimului centru de plasament pentru copii din judeţ, potrivit unui comunicat transmis de administraţia judeţeană.

Instituţiile implicate s-au asociat pentru construirea şi dotarea a două locuinţe de tip familial destinate copiilor şi tinerilor găzduiţi în prezent în Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău.

„Odată finalizat proiectul, acest centru va fi închis”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, măsura reprezintă „o prioritate asumată de toate părţile implicate”. Fundaţia Hope and Homes for Children România suportă integral costurile de proiectare, construire şi dotare a celor două imobile, urmând ca acestea să fie donate Judeţului Buzău, prin Consiliul Judeţean, după finalizarea lucrărilor.

Autorităţile locale au contribuit la proiect prin identificarea şi punerea la dispoziţie a terenului necesar. Astfel, un teren de 3.885 metri pătraţi, aflat în proprietatea publică a judeţului şi situat în localitatea Sibiciu de Sus, oraşul Pătârlagele, a fost transmis în administrarea DGASPC Buzău.

Potrivit comunicatului, de la semnarea convenţiei tripartite, Fundaţia şi DGASPC Buzău au evaluat situaţia fiecăruia dintre cei 35 de copii şi tineri cu handicap sever, cu vârste cuprinse între 15 şi 23 de ani, aflaţi în centru. Pentru fiecare beneficiar a fost stabilită o soluţie individualizată, care poate însemna reintegrarea în familie, plasamentul la un asistent maternal profesionist sau transferul într-o casă de tip familial ori într-o locuinţă maxim protejată.

„Locuinţele construite pe terenul pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean vor respecta standardele în vigoare şi vor funcţiona în structura DGASPC Buzău”, precizează reprezentanţii administraţiei judeţene.

Proiectul marchează un moment important pentru sistemul de protecţie a copilului din judeţ, autorităţile subliniind că „acest proiect marchează închiderea ultimului centru de plasament pentru copii din judeţul Buzău”.