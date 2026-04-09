Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB Aprecieri la BVB, în ton cu evoluţiile pieţelor europene

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 9 aprilie

Aprecieri la BVB, în ton cu evoluţiile pieţelor europene

Bursele internaţionale au avut creşteri importante, după anunţul preşedintelui Trump privind un acord în Iran

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în ton cu evoluţiile pieţelor europene, care s-au apreciat puternic după ce Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui acord de încetare condiţionată a focului. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 0,85%, la 28.451 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,79%, până la 5.540 de puncte.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că a convenit să suspende atacurile planificate asupra infrastructurii iraniene pentru două săptămâni. Măsura era „condiţionată de acceptul Republicii Islamice Iran privind DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz”, a scris acesta pe Truth Social. La rândul său, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-o postare pe X, în numele Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, că forţele armate de la Teheran vor „înceta operaţiunile defensive”, conform CNBC.

În acest context, pieţele de acţiuni europene au avut creşteri puternice, indicele Stoxx 600 fiind în apreciere cu 3,7%, ieri la ora 18:30 (a ţării noastre), în vreme ce preţul petrolului coborâse sub pragul de 100 de dolari pe baril.

La Bucureşti, valoarea totală a tranzacţiilor s-a ridicat la aproape 153 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 226 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 44 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în stagnare, la preţul unitar de 36,5 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Electrica (EL), care s-au apreciat cu 2,4%, la preţul de 29,9 lei, în condiţiile unor schimburi 32 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au coborât cu 0,2%, la preţul de 0,999 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 9,6 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile BRD-Groupe Societe Generale (BRD), care au cumulat un rulaj de 4,3 milioane de lei, acţiunile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 1,19%, la preţul unitar de 29,8 de lei.

În piaţa ”deals” a fost realizat un schimb cu acţiuni Aquila, în valoare de 4,5 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 1,51 lei, cu 0,66% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,68%, până la 2.079 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,87%, la 100.974 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,55%, până la 984 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Green Tech International” (GREEN): +8,42%

2. ”Simtel” (SMTL): +6,58%

3. ”Electromagnetica” (ELMA): +6,19%

4. ”Erste Group Bank" (EBS): +6,18%

5. ”SIF Hoteluri" (CAOR): +5,71%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Rompetrol Rafinare” (RRC): -14,80%

2. ”Energopetrol” (ENP) : -7,14%

3. ”Socep" (SOCP): -2,44%

4. ”IAR Braşov” (IARV): -2,02%

5. ”Transilvania Broker de Asigurare” (TBK): -1,76%

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb