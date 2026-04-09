BVB Aprecieri la BVB, în ton cu evoluţiile pieţelor europene

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în ton cu evoluţiile pieţelor europene, care s-au apreciat puternic după ce Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui acord de încetare condiţionată a focului. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 0,85%, la 28.451 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,79%, până la 5.540 de puncte.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că a convenit să suspende atacurile planificate asupra infrastructurii iraniene pentru două săptămâni. Măsura era „condiţionată de acceptul Republicii Islamice Iran privind DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz”, a scris acesta pe Truth Social. La rândul său, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-o postare pe X, în numele Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, că forţele armate de la Teheran vor „înceta operaţiunile defensive”, conform CNBC.

În acest context, pieţele de acţiuni europene au avut creşteri puternice, indicele Stoxx 600 fiind în apreciere cu 3,7%, ieri la ora 18:30 (a ţării noastre), în vreme ce preţul petrolului coborâse sub pragul de 100 de dolari pe baril.

La Bucureşti, valoarea totală a tranzacţiilor s-a ridicat la aproape 153 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 226 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 44 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în stagnare, la preţul unitar de 36,5 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Electrica (EL), care s-au apreciat cu 2,4%, la preţul de 29,9 lei, în condiţiile unor schimburi 32 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au coborât cu 0,2%, la preţul de 0,999 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 9,6 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile BRD-Groupe Societe Generale (BRD), care au cumulat un rulaj de 4,3 milioane de lei, acţiunile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 1,19%, la preţul unitar de 29,8 de lei.

În piaţa ”deals” a fost realizat un schimb cu acţiuni Aquila, în valoare de 4,5 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 1,51 lei, cu 0,66% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,68%, până la 2.079 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,87%, la 100.974 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,55%, până la 984 de puncte.