BVB Deprecieri în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute

Indicii Pieţei Principale a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat scăderi în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii trecute, în contrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a consemnat un declin de 1,65%, până la 27.190 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,28%, până la 5.504 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 177,9 milioane de lei, sub nivelul din sesiunea anterioară, de 367 milioane de lei, circa 85% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 28 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,44 lei, în scădere cu 1,82%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care s-au depreciat cu 1,26%, până la preţul de 1,017 lei, în condiţiile unor schimburi de 18,6 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) au coborât cu 1,74%, până la preţul de 11,32 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,5 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 4,3 milioane de lei, acţiunile DIGI încheind ziua în depreciere cu 1,81%, la preţul unitar de 130 de lei.

În piaţa „deals” au fost realizate şase schimburi cu titluri Transilvania Investments Alliance (TRANSI), în valoare totală de aproape 63,9 milioane de lei. Cele 111,1 milioane de titluri, echivalentul a 5,2% din capitalul social al emitentului, au fost transferate la preţul unitar de 0,574 lei, cu 4,97% sub referinţa din piaţa „regular”. A mai fost realizat un schimb de tip „deal” cu titluri Purcari Wineries, în valoare de 2,6 milioane lei, transferul fiind încheiat la preţul unitar de 21 lei, cu 7,47% peste referinţa din piaţa „regular”.

La data de 27 ianuarie, societăţile Socep şi Grupul DD, alături de Niculae Duşu, persoane care acţionează concertat, au ajuns la o deţinere de 5,4% din fondul de investiţii alternative cu sediul în Braşov.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,57%, până la 1.994 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,01%, până la 103.391 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1,46%, până la 981 de puncte.

• Topul celor mai mari creşteri

1.”Armătura” (ARM): +12,15%

2. ”UAMT” (UAM): +9,00%

3. ”Comcm” (CMCM): +5,52%

4. ”Altur" (ALT): +3,23%

5. ”SIF Hoteluri" (CAOR): +2,68%

• Topul celor mai mari scăderi

1. ”Prefab” (PREH): -14,77%

2. ”Promateris” (PPL) : -12,42%

3. ”Green Tech International" (GREEN): -7,86%

4. ”Comelf” (CMF): -7,73%

5. ”Ropharma” (RPH): -7,34%

Deprecieri în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute

• Transferuri de tip ”deal” cu 5,2% din Transilvania Investments

