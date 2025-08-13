BVB Deprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în contrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,47%, la 20.826 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 0,16%, până la 3.984 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 59,9 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului, de 174 milioane lei, sumă influenţată totuşi masiv de ofertele de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 11,8 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 1,25%, la preţul de 28,38 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Fondul Proprietatea (FP), ce au urcat cu 2,03%, la preţul de 0,427 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,9 milioane lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au depreciat cu 0,73%, până la preţul de 122,1 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de cinci milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 4,6 milioane lei, acţiunile SNP încheind ziua în creştere cu 0,3%, la preţul unitar de 0,836 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un declin de 0,06%, la 65.802 puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 0,38%, până la 1.508 puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,14%, la 943 de puncte.