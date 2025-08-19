Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 19 august

Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Acţiunile Hidroelectrica - pe prima treaptă în topul rulajelor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent deprecieri, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 1,36%, la 20.739 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,92%, până la 3.961 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 79,1 milioane lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 109 milioane lei, dar cu mult sub media zilnică a anului, de 173 milioane lei, sumă influenţată totuşi masiv de ofertele de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au cumulat un rulaj de 18,9 milioane lei, titlurile producătorului şi furnizorului de energie încheind ziua în creştere cu 0,24%, la 123 de lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au coborât cu 0,98%, la preţul de 28,2 lei, în condiţiile unor schimburi de 12,8 milioane lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 1,06%, până la preţul de 8,37 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,4 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 3,7 milioane lei, acţiunile SNP încheind ziua în scădere cu 2,93%, la preţul unitar de 0,827 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,97%, la 66.876 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 1,37%, până la 1.509 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 1,16%, la 929 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Electroargeş” (ELGS): +8,77%

2. ”Artego” (ARTE): +4,27%

3. ”Infinity Capital Investments” (INFINITY): +4,21%

4. ”Oil Terminal" (OIL): +4,09%

5. ”Turism Felix" (TUFE): +3,41%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Societatea de Construcţii Napoca” (NAPO): -14,48%

2. ”Bucovina-Club de Munte” (BCM): -7,47%

3. ”Şantierul Naval Orşova” (SNO): -7,29%

4. ”Vrancart" (VNC): -5,51%

5. ”Prefab” (PREH): -5,30%

