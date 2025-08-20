BVB Închideri mixte pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut închideri mixte în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu aprecieri uşoare ale pieţelor europene, după discuţiile dintre preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni care au avut loc luni, la Casa Albă, privind pacea în Ucraina.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,59%, la 20.617 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,25%, până la 3.971 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 53,5 milioane lei, peste cea din şedinţa anterioară, de 79 milioane lei, dar cu mult sub media zilnică a anului, de 173 milioane lei, sumă influenţată totuşi masiv de ofertele de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 9,9 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 0,28%, la 28,12 de lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Transgaz (TGN), ce au urcat cu 1,87%, la preţul de 48,95 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,8 milioane lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au depreciat cu 1,33%, până la preţul de 0,816 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,7 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), ce au cumulat un rulaj de 3,5 milioane lei, acţiunile SNG încheind ziua în scădere cu 1,31%, la preţul unitar de 8,26 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc un schimb cu acţiuni Antibiotice, în valoare de 1,2 milioane lei, tranzacţia încheindu-se la preţul unitar de 2,45 lei, cu 0,2% peste referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 2,89%, la 68.807 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 0,77%, până la 1.489 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 1,83%, la 946 de puncte.