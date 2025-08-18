Călin Georgescu nu mai face istorie, ci doar politică

Călin Georgescu, s-a prezentat luni la sediul IPJ Ilfov ca să semneze controlul judiciar. El a fost întâmpinat de zeci de susţinători care au scandat „Călin Georgescu preşedinte” şi „Vă iubim, domnule preşedinte”, în timp ce zona era securizată cu garduri de protecţie şi supravegheată de jandarmi.

Ca de obicei, momentul nu putea fi ratat fără un discurs. Georgescu a livrat o nouă tiradă împotriva clasei politice, cu accent pe impostură şi minciună:

„Eu cred că viaţă politică în Romnaia deja este o minciună, un fariseism şi o trădare. Nu mai trăiţi în minciună! Ei mint, noi ştim că ei mint, iar ei ştiu că noi ştim că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună.”

După acest exerciţiu de sinceritate absolută, a denunţat „un jaf instituţional-fiscal asupra poporului român, adică un jug fanariot”, pentru care, desigur, „nu există soluţii viabile”. Şi, totuşi, soluţiile au venit imediat.

„Soluţii viabile sunt aşa: taxe şi impozite mici, pentru că ţara să se dezvolte; să protejezi antreprenorul român, gospodărie ţărănească, ţăranul român. (...) Taxe şi impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporaţii. (...) Să protejezi educaţia, pensionarii, tineretul; să protejezi trecutul şi viitoul, nu altcumva. (...) Să faci o reducere drastică a bugetului militar dacă el nu este pentru poporul tău. Dacă este pentru străini nu mă interesează.”

Astfel, între două semnături la poliţie, Georgescu reuşeşte să aducă în dezbaterea publică o reţetă economică de manual simplificat: taxe mici pentru români, taxe mari pentru corporaţii, bani mai puţini pentru armată şi o monedă „sigură şi stabilă”. Susţinătorii au aplaudat şi restul politicienilor au notat.

Discursul, însă, nu este memorabil. El nu face istorie, ci politică.