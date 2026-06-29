Călin Georgescu, omul care nu face nimic

„Cum nu sunt nici hoţ şi nici escroc, nu fac nimic” este răspunsul oferit de Călin Georgescu interlocutoarei sale, Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, de duminică, 28 iunie, de la Realitatea Plus. Declaraţia respectivă este, probabil, cea mai sinceră mărturisire a lui Călin Georgescu din întregul interviu. O spune cu zâmbetul omului convins că tocmai a rostit o perlă de înţelepciune populară, deşi a nu face nimic, nu implică munca, într-o ţară în care peste 5 milioane de cetăţeni muncesc zilnic pentru a-şi asigura bruma necesară traiului. Mai mult, propoziţia aceasta ridică, înainte de orice, o întrebare simplă şi firească: dacă nu face nimic, atunci din ce îşi permite să facă politică full-time, să cutreiere ţara, să organizeze întâlniri, să acorde interviuri şi să-şi dedice fiecare zi misiunii de a explica românilor cum funcţionează lumea? În logica lui Georgescu, lipsa unei activităţi declarate devine certificat de moralitate. Ca şi cum între muncă şi hoţie nu ar mai exista absolut nimic. Ca şi cum simplul fapt că afirmi „nu fac nimic” te transformă automat într-un reper etic.

Replica aceasta este, de fapt, cheia întregului interviu. Pentru că, odată trecut de ea, descoperi un personaj care nu mai vorbeşte ca un politician, ci ca un profet. Călin Georgescu nu argumentează, proclamă; nu încearcă să convingă, ci anunţă verdicte; nu admite existenţa unor opinii diferite, ci doar a unor oameni treziţi şi a unor trădători. În mintea sa, el nu este liderul unei mişcări politice, ci omul care pretinde că vorbeşte direct în numele poporului român. „Sunt aici pentru poporul român”, spune solemn, iar câteva minute mai târziu stabileşte şi diagnosticul: „Poporul român s-a trezit şi nu mai poate să fie manipulat. Este imposibil”. Curios este că acest popor, declarat imun la manipulare, pare să aibă totuşi nevoie ca Georgescu să-i explice, din când în când, deşi în urmă cu un an anunţa că se retrage din politică, cine sunt duşmanii, cine sunt patrioţii, cine sunt trădătorii şi care este sensul ascuns al fiecărui eveniment politic.

Dialogul de la Realitatea Plus a continuat aproape liturgic. Înainte să răspundă la întrebări despre guvern, economie sau geopolitică, Georgescu citează din Sfântul Apostol Pavel: „Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu”. Apoi vorbeşte despre oamenii întâlniţi prin ţară, despre suferinţă şi despre faptul că România traversează o perioadă de purificare. Şi aici apare una dintre cele mai interesante formule ale întregii seri: „Prin foc aurul se lămureşte, se curăţă.” La prima vedere pare doar o metaforă religioasă despre încercările prin care trece omul. Numai că discuţia are loc într-un context în care AUR, formaţiunea politică al cărei preşedinte este George Simion, domină aproape fiecare subiect politic. Iar Călin Georgescu este prea atent la jocurile de cuvinte ca să lase o asemenea formulă să treacă întâmplător. Aurul trebuie trecut prin foc. Aurul trebuie curăţat de zgură. Aurul trebuie verificat dacă este autentic. În acelaşi timp, AUR trebuie să demonstreze că rămâne fidel liniei trasate de el. Nu este doar o metaforă biblică. Este şi un avertisment politic mascat elegant într-o frază de catehism.

Acesta este unul dintre marile atuuri ale lui Călin Georgescu. Vorbeşte suficient de aluziv încât fiecare să înţeleagă ce doreşte. Nu spune niciodată direct tot ce gândeşte, dar îşi plantează semnele de punctuaţie pe parcursul discursului. Iar ele sunt urmate aproape obsesiv de verdicte morale. Politicienii nu sunt incompetenţi, sunt „trădători”. Ilie Bolojan nu este doar un adversar politic, ci „definiţia antiromânismului”. Guvernul nu greşeşte, ci comite acte de trădare. Parlamentarii care au votat guvernul Veştea au devenit automat „189 de trădători”, în timp ce ceilalţi sunt „277 de patrioţi”. În universul lui Georgescu nu există griuri. Există doar alb şi negru. Cine nu este cu el este, inevitabil, împotriva poporului, mai ales că Georgescu a transmis în ziua votului ca parlamentarii să nu voteze guvernul respectiv.

Şi, dacă tot vorbeşte despre popor, Georgescu îl transformă într-o entitate aproape mistică. Poporul ştie, vede, s-a trezit, nu mai poate fi manipulat, cere dreptate. De fapt, în viziunea lui Călin Georgescu poporul spune exact ceea ce spune el, Când Anca Alexandrescu încearcă să formuleze ideea că oamenii cer alegeri anticipate, este imediat corectată: „Nu vorbiţi în numele cuiva care nu ştie. Poporul ştie foarte bine ce vrea”. Cu alte cuvinte, există un singur interpret autorizat al voinţei populare: Călin Georgescu. Restul doar bâjbâie.

La fel de spectaculoasă este reinterpretarea istoriei. Revoluţia din 1989 este desfiinţată de Georgescu dintr-o singură propoziţie: „Cine spune că a fost revoluţie, ori nu ştie nimic, ori a fost cumpărat. A fost o lovitură de stat”. Apoi urmează un exerciţiu de retorică aproape imposibil de încadrat într-o categorie clasică. Tinerii ucişi în decembrie 1989 „s-au dus la Dumnezeu şi I-au spus tot”. Milioanele de copii avortaţi „s-au dus şi ei la Dumnezeu şi I-au spus tot”. Iar concluzia este că anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 reprezintă consecinţa acestei revelaţii cereşti. Nu mai discutăm despre CCR, legislaţie electorală sau Constituţie. Intrăm într-o explicaţie metafizică în care Dumnezeu devine, indirect, actor politic. România nu mai traversează o criză instituţională, ci o etapă de „igienizare spirituală şi morală”. Este greu de găsit un alt politician român care să treacă atât de firesc de la Revoluţia din 1989 la avort, apoi la Dumnezeu şi, în final, la anularea alegerilor, fără să schimbe tonul sau să simtă nevoia vreunei demonstraţii.

Dacă partea spirituală pare desprinsă dintr-o predică, cea geopolitică seamănă cu scenariul unui serial în care toate firele lumii se întâlnesc la Bucureşti. Nicuşor Dan ar avea „o înţelegere cu Zelenski” pentru implicarea României şi a NATO în război. Drona căzută la Constanţa ar fi făcut parte din „scenariul perfect” pentru declanşarea conflictului. Serviciile militare americane ar cunoaşte întreaga situaţie şi „vor apărea dovezi”. Bruxelles-ul sabotează pacea spune Georgescu, care adaugă că Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz sunt lideri care încearcă să ascundă dezastrul din propriile ţări, iar Donald Trump, Xi Jinping şi Vladimir Putin ar fi deja „în deplin acord” asupra noii ordini mondiale şi asupra eliminării „oligarhiei şi soroşismului” de pe glob. În numai câteva minute, politica externă a României devine decorul unei conspiraţii planetare în care fiecare piesă confirmă ceea ce Georgescu spune că ştia deja.

Ironia este că omul care denunţă obsesiv manipularea construieşte el însuşi o naraţiune închisă ermetic. În ea nu există loc pentru întâmplări. Dacă o dronă cade, există un plan. Dacă un lider occidental pleacă din funcţie, este începutul sfârşitului sistemului. Dacă Bruxelles-ul finanţează Ucraina, banii ajung în buzunarele unor personaje obscure. Dacă Europa se clatină, înseamnă că multipolaritatea este deja decisă între Washington, Beijing şi Moscova. Fiecare eveniment devine o confirmare, niciodată o întrebare.

Şi totuşi, în timp ce vorbeşte despre marile resetări geopolitice, Georgescu nu uită nici de politica internă. De fapt, revine constant la aceeaşi idee: suspendarea preşedintelui şi revenirea la turul doi. Este prezentată nu ca o opţiune, ci ca singura soluţie posibilă. „Singura soluţie existentă în această ţară este suspendarea preşedintelui ilegitim şi revenirea la turul doi”, spune Călin Georgescu, ce reduce astfel totul la obsesia sa de peste un an şi jumătate. Economia, justiţia, politica externă, datoria publică, toate pornesc, în explicaţia lui, din momentul anulării alegerilor. Ca într-un roman poliţist, există un singur vinovat şi o singură cheie care deschide toate uşile.

Interesant este şi felul în care îşi tratează propria gazdă. Anca Alexandrescu îi este favorabilă aproape pe tot parcursul interviului, îl aprobă, îl completează şi îi oferă spaţiu generos pentru dezvoltarea ideilor. Cu toate acestea, Georgescu nu ezită s-o admonesteze. Îi spune că „gândeşte greşit”, îi cere să nu mai repete anumite opinii şi ajunge chiar să-i sugereze că ar trebui să-şi ceară scuze AUR pentru poziţiile exprimate. Reconcilierea naţională pare o idee minunată, cu condiţia ca reconcilierea să se producă exclusiv în jurul adevărului stabilit de Călin Georgescu. Chiar şi cei care îl susţin sunt obligaţi să treacă, metaforic, prin focul purificator despre care vorbea la început.

În economie, discursul este construit pe câteva teme care prind imediat la public: datoria publică uriaşă, dobânzile, resursele naturale, băncile străine şi abandonarea industriei româneşti. Georgescu vorbeşte despre „o hemoragie zilnică” de 32 de milioane de euro, susţine că modelul neoliberal „a distrus România”, cere reindustrializare, bănci româneşti, sprijin pentru micii producători, întoarcerea la sat şi valorificarea resurselor în beneficiul poporului. Sunt teme care merită discutate. Numai că ele sunt învelite permanent în aceeaşi retorică a trădării absolute. Nu există decizii discutabile. În opinia sa, există doar comploturi împotriva României.

Finalul interviului este aproape simbolic. Georgescu îl citează pe Tudor Muşatescu şi spune că oamenii sunt de două feluri: „oameni care au principii şi oameni care au interese”. Evident, el se aşază în prima categorie, iar restul clasei politice în cea de-a doua. Este concluzia perfectă pentru un discurs în care autorul nu se prezintă niciodată ca politician, ci ca reper moral, spiritual şi naţional. Problema este că, atunci când cineva îşi asumă simultan rolul de judecător, profet, economist, geopolitician şi interpret exclusiv al voinţei poporului, spaţiul pentru dialog democratic se reduce dramatic. Nu mai rămân argumente, ci revelaţii. Nu mai rămân adversari, ci trădători. Nu mai rămâne dezbatere, ci credinţă.

Poate că aceasta este şi explicaţia succesului său. Într-o societate obosită de compromisuri şi scandaluri, Călin Georgescu nu vinde programe de guvernare. Vinde certitudini. Nu oferă soluţii tehnice, ci promite sens. Nu cere încredere într-un proiect politic, ci într-o misiune aproape providenţială. Iar atunci când cineva spune că ştie exact ce vrea poporul, ce pregătesc marile puteri, ce gândeşte Dumnezeu şi cine sunt toţi trădătorii, tentaţia de a-l urma este mare. Numai că istoria are un obicei încăpăţânat: ori de câte ori un singur om începe să vorbească în numele întregului popor şi să împartă lumea între mântuiţi şi damnaţi, între patrioţi şi duşmani, între adevăr absolut şi minciună universală, politica încetează să mai fie despre oameni şi începe să fie despre credinţă într-un lider. Iar de aici până la cultul personalităţii nu mai este decât un pas.