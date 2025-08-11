Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Călin Georgescu s-a prezentat la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar: "Asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, iar adevărul aşteaptă”

I.S.
Politică / 11 august, 12:11

Călin Georgescu s-a prezentat la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar: "Asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, iar adevărul aşteaptă”

Călin Georgescu a venit luni la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru a semna controlul judiciar, conform noii dispoziţii a procurorilor, care i-au schimbat ziua de miercuri în ziua de luni pentru această obligaţie. În faţa sediului, zeci de susţinători l-au aşteptat, iar forţele de ordine au fost prezente în număr mare pentru a asigura ordinea.

La ieşirea din sediul poliţiei, Georgescu a făcut o serie de declaraţii critice la adresa sistemului politic actual. El a afirmat că, de la 6 decembrie anul trecut, „sistemul s-a deconspirat” şi că asistăm la un „spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul aşteaptă, iar minciuna fură realitatea.”

Citat fiind de Abraham Lincoln, Georgescu a subliniat că „poţi minţi câţiva oameni tot timpul şi toţi oamenii o perioadă, dar nu poţi minţi toţi oamenii tot timpul.”

El a mai spus că democraţia românească a devenit doar de faţadă, iar politicienii, preocupaţi doar de bani şi putere, au pierdut esenţa ei - „sufletul creştin al sacrificiului pentru binele comunităţii.”

Georgescu a criticat dur actuala clasă politică, afirmând că „în doar 5 minute de discuţie cu un politician român te vindeci de democraţie.”

De asemenea, a adus în discuţie probleme sociale grave, precum legile care afectează drepturile femeilor însărcinate şi ale mamelor, precum şi taxarea excesivă care apasă pe pensionari şi tineri. „Statul jefuieşte prin impozitare până şi pe cei nenăscuţi,” a spus el, condamnând „jugul fiscal-bugetar absurd” care apasă asupra populaţiei.

În încheiere, Georgescu a citat o vorbă a lui Păstorel Teodoreanu, spunând că „din Arad până la Iaşi se resimte lipsa sării, fiindcă tot mai mulţi ognaşi au ajuns în fruntea ţării.”

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:17)

    „sufletul creştin al sacrificiului pentru binele comunităţii."

    te doare mintea. cand ne explica din ce traieste borfasescu, a mai facut-o si pe nevasta klingoniana cu botox, obrazul subtire cu cheltuiala se tine, intrebare e cu ce bani si cate taxe plateste la binele comunitatii familia adams? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:46)

      mai bine ai propune ceva constructiv decat asemena interventii

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:49)

      Poti participa la un astfel de proiect de cercetare? Macar sa aduci valoare adaugata societatii

      Pacea structurală reprezintă un concept central în studiul științelor sociale, în special în domeniile sociologiei, politologiei și studiilor de pace și conflict. Aceasta denotă o stare de stabilitate socială în care nu doar când violența directă este absentă, dar sunt și eliminate sau reduse la minimum condițiile sistemice care  

      generează conflicte și tensiuni în cadrul societății. Astfel, pacea structurală presupune existența unor 

      mecanisme instituționale, economice și culturale care funcționează în mod continuu pentru prevenirea  

      violenței și asigurarea echității, incluziunii sociale și justiției distributive. 

      În literatura de specialitate, Johan Galtung este considerat pionier în definirea și conceptualizarea păcii  

      structurale, distingând-o de pacea negativă, ce se referă doar la absența violenței directe. Spre deosebire de  

      aceasta, pacea structurală este un ideal de durată, o condiție necesară pentru dezvoltarea armonioasă a  

      oricărei societăți. Cu toate acestea, în ciuda importanței sale teoretice, rămâne o provocare în identificarea  

      concretă a modelelor sociale care pot genera și menține această formă de pace. 

      Modelul societal care secreta pacea structurală poate fi înțeles ca un sistem complex de instituții, norme și  

      practici sociale, al cărui scop este să reducă inegalitățile, să promoveze participarea civică și să asigure un  

      echilibru între interesele diferitelor grupuri sociale. Astfel, o societate capabilă să „secrete” pacea structurală 

      dispune de mecanisme eficiente de distribuție a resurselor, de mediere a conflictelor și de consolidare a  

      coeziunii sociale. 

      Scopul acestei cercetări este de a explora și delimita caracteristicile fundamentale ale acestui model societal, de a identifica condițiile și mecanismele care permit secreția pacei structurale și de a propune un cadru teoretic aplicabil în contexte sociale variate. Printr-o analiză teoretică susținută de studii de caz empirice,  

      proiectul urmărește să contribuie la înțelegerea modului în care societățile pot construi și menține pacea 

      durabilă, oferind totodată recomandări practice pentru factorii decizionali și comunitățile implicate. 

      Această cercetare are o relevanță deosebită în contextul actual al lumii, marcat de conflicte sociale,  

      economice și politice complexe, care solicită soluții sustenabile și holistice pentru prevenirea violenței și  

      promovarea stabilității. În final, modelul societal ce secreta pacea structurală poate constitui o bază solidă  

      pentru elaborarea politicilor publice și a intervențiilor sociale orientate spre creșterea calității vieții și a  

      armoniei sociale pe termen lung. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  pt 1.2 (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:52)

      cine crezi ca citeste baliverne scrise de tine pe 50 de pagini?scrie in doua trei propozitii esentialul nu ce primesti prin ordin pe unitate.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  pacea structurală (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:53)

      Rezultate anticipate

      •Definirea clară a conceptului de pace structurală în contextul societal actual. 

      •Identificarea factorilor esențiali care contribuie la „secreția” păcii structurale. 

      •Propunerea unui model teoretic care poate ghida elaborarea de politici publice și strategii sociale orientate  

      •spre prevenirea conflictelor. 

      •Recomandăr i aplicabile pentru factorii decidenți, instituții și comunități. 

      Concluzii 

      Stud iul modelului societal care secretă pacea structurală relevă că menținerea unui echilibru durabil între 

      dimensiunile politică, socială și economică este esențială pentru prevenirea conflictelor și asigurarea  

      stabilității pe termen lung. Pacea structurală nu este doar absența violenței directe, ci rezultatul unui sistem integrat de instituții democratice funcționale, coeziune socială puternică și echitate economică reală. 

      Analiza teoretică și studiile de caz evidențiază faptul că instituțiile democratice joacă un rol central în  

      facilitarea dialogului, transparenței și responsabilității, oferind mecanisme eficiente pentru gestionarea  

      diferențelor și rezolvarea pașnică a conflictelor. În același timp, coeziunea socială și incluziunea constituie  

      factori indispensabili pentru consolidarea încrederii și solidarității în cadrul comunităților, prevenind astfel  

      fragmentarea și tensiunile sociale. Nu în ultimul rând, justiția socială și reducerea inegalităților economice  

      sunt condiții fundamentale pentru asigurarea unei păci structurale autentice și sustenabile. 

      Totodată, rezultatele subliniază necesitatea adaptării modelului societal la particularitățile contextuale ale  

      fiecărei societăți, înțelegând că nu există o soluție unică și universal valabilă. Implementarea politicilor și  

      mecanismelor de pace structurală trebuie să fie flexibilă, participativă și sensibilă la specificul cultural, 

      istoric și geopolitic al comunităților vizate. 

      În concluzie, promovarea și consolidarea păcii structurale reprezintă un obiectiv complex, dar esențial pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a societăților contemporane. Modelul societal care secretă pacea structurală poate constitui un cadru conceptual și practic valoros pentru factorii de decizie, cercetători și activiști implicați în prevenirea conflictelor și construirea unei lumi mai pașnice. 

      Bibliografie sel ectivă 

      •Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191. 

      •Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. 

      •Coleman, P. T. (2003). Conflict, Interdependence, and Justice. International Journal of Conflict Management. 

      •Boulding, E. (1978). Stable Peace. Austin: University of Texas Press. 

      •Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 

      •Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.

      •United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Report. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:56)

      Cercetarea implica studiu si timp pentru a te dedica binelui comun nu vorbe, cuvinte care insulta.Cauta si tu solutii pentru armonia societatii si unirea ei in jurul acestui proiect societal la nivel planetar nu doar national.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.6.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:58)

      Construirea modelului teoretic integrat

      Pe baza rezultatelor obținute, se va elabora un model teoretic integrat care să descrie mecanismele,  

      condițiile și caracteristicile esențiale ale societății capabile să „secrete” pacea structurală. Acest model va  

      servi ca instrument analitic pentru cercetări viitoare și pentru dezvoltarea de politici publice.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  nou model societal
    (mesaj trimis de SR în data de 11.08.2025, 12:45)

    Obiective

    1.Conceptualizarea și delimitarea teoretică a păcii structurale. 

    2.Identificarea caracteristicilor fundamentale ale modelului societal ce promovează pacea structurală. 

    3.Analiza funcțională a mecanismelor sociale, politice și economice care susțin această formă de pace. 

    4.Studiu comparativ privind implementarea și eficiența acestui model în societăți contemporane. 

    5.Elaborarea unui cadru teoretic integrat care să ofere o bază pentru politici publice și intervenții sociale  

    6.orientate spre consolidarea păcii structurale. 

    Cadru teoretic 

    Conceptele fundamentale ale acestei cercetări derivă din teoria păcii structurate formulate de Johan Galtung 

    (1969), care diferențiază între pacea pozitivă (prezența justiției sociale și echității) și pacea negativă 

    (absența violenței directe). Ulterior, teoriile sociologice privind coeziunea socială (Durkheim, Putnam) și  

    cele politologice despre instituții democratice (Dahl, Ostrom) vor fi integrate pentru o înțelegere  

    multidimensională a fenomenului. De asemenea, vor fi abordate teoriile economice despre distribuția  

    resurselor și impactul acesteia asupra stabilității sociale. 

    Analiză teoretică 

    Analiza teoretică a modelului societal care secreta pacea structurală se bazează pe o sinteză a teoriilor fundamentale din domeniile studiilor de pace, sociologiei instituțiilor, politologiei și economiei sociale. Această abordare multidisciplinară permite identificarea factorilor-cheie și a mecanismelor prin care societățile pot atinge și menține o stare durabilă de stabilitate și armonie socială. 

    Conceptul de pace structurală 

    Johan Galtung (1969), unul dintre pionierii teoriei păcii, diferențiază între pacea negativă, definită ca  

    absența violenței directe, și pacea pozitivă, caracterizată prin absența violenței structurale și existența unor  

    condiții favorabile pentru dezvoltarea umană. Pacea structurală este adesea asociată cu această pace pozitivă 

    și implică o analiză aprofundată a cauzelor profunde ale conflictelor sociale, precum inegalitatea, 

    discriminarea și lipsa accesului la resurse. 

    Instituțiile democratice și guvernanța 

    Teoriile politologice susțin că instituțiile democratice, caracterizate prin transparență, responsabilitate și  

    participare civică, joacă un rol esențial în menținerea păcii structurale. Dahl (1989) și Ostrom (1990) 

    evidențiază capacitatea instituțiilor democratice de a reglementa conflictele și de a crea un mediu propice 

    dialogului și compromisului. Prin urmare, modelul societal care secreta pacea structurală este dependent de 

    instituții robuste și de mecanisme eficiente de mediere și rezolvare a conflictelor. 

    Coeziunea socială și incluziunea 

    Sociologia evidențiază importanța coeziunii sociale în prevenirea tensiunilor și conflictelor. Putnam (2000) 

    subliniază rolul capitalului social - rețelele, normele și încrederea reciprocă - în facilitarea cooperării și  

    solidarității între membrii societății. Incluziunea socială, în special integrarea grupurilor marginalizate și  

    dialogul intercultural, sunt factori esențiali care contribuie la stabilitatea socială și la prevenirea fragmentării sociale. 

    Justiția socială și echitatea economică 

    Perspectivele economice adaugă o dimensiune crucială în analiza păcii structurale, prin accentul pus pe 

    distribuția echitabilă a resurselor și pe reducerea inegalităților. Teorii economice contemporane  

    demonstrează că inegalitățile profunde, atât economice, cât și sociale, pot genera tensiuni și conflicte latente 

    . Prin urmare, un model societal care secreta pacea structurală trebuie să integreze politici de redistribuire și  

    mecanisme de protecție socială care să asigure un acces echitabil la resurse și oportunități. 

    Sinteza modelului societal pentru pacea structurală 

    Pe baza acestor teorii, modelul societal care secreta pacea structurală poate fi conceptualizat ca un sistem  

    integrat în care: 

    •Instituțiile democratice asigură un cadru transparent și participativ pentru guvernanță; 

    •Mecanismele de incluziune și coeziune socială promovează solidaritatea și dialogul intercultural; 

    •Politicile economice și sociale vizează reducerea inegalităților și asigurarea justiției sociale; 

    •Normele culturale și valorile sociale susțin respectul reciproc și rezolvarea pașnică a conflictelor. 

    Acest cadru teoretic oferă un punct de plecare solid pentru investigarea empirică a modului în care  

    societățile pot construi și menține pacea structurală, evidențiind necesitatea unei abordări holistice și  

    interdisciplinare. 

    Ipoteze•Societățile cu instituții democratice stabile, transparență și participare civică ridicată manifestă o 

    •probabilitate mai mare de a menține pacea structurală. 

    •Mecanismele eficiente de reducere a inegalităților economice și sociale sunt esențiale pentru prevenirea 

    tensiunilor latente. 

    •Dialogul intercultural și incluziunea socială facilitează coeziunea și solidaritatea comunitară, reducând  

    •riscurile conflictelor.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

