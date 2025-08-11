Călin Georgescu s-a prezentat la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar: "Asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, iar adevărul aşteaptă”

Călin Georgescu a venit luni la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru a semna controlul judiciar, conform noii dispoziţii a procurorilor, care i-au schimbat ziua de miercuri în ziua de luni pentru această obligaţie. În faţa sediului, zeci de susţinători l-au aşteptat, iar forţele de ordine au fost prezente în număr mare pentru a asigura ordinea.
La ieşirea din sediul poliţiei, Georgescu a făcut o serie de declaraţii critice la adresa sistemului politic actual. El a afirmat că, de la 6 decembrie anul trecut, „sistemul s-a deconspirat” şi că asistăm la un „spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul aşteaptă, iar minciuna fură realitatea.”
Citat fiind de Abraham Lincoln, Georgescu a subliniat că „poţi minţi câţiva oameni tot timpul şi toţi oamenii o perioadă, dar nu poţi minţi toţi oamenii tot timpul.”
El a mai spus că democraţia românească a devenit doar de faţadă, iar politicienii, preocupaţi doar de bani şi putere, au pierdut esenţa ei - „sufletul creştin al sacrificiului pentru binele comunităţii.”
Georgescu a criticat dur actuala clasă politică, afirmând că „în doar 5 minute de discuţie cu un politician român te vindeci de democraţie.”
De asemenea, a adus în discuţie probleme sociale grave, precum legile care afectează drepturile femeilor însărcinate şi ale mamelor, precum şi taxarea excesivă care apasă pe pensionari şi tineri. „Statul jefuieşte prin impozitare până şi pe cei nenăscuţi,” a spus el, condamnând „jugul fiscal-bugetar absurd” care apasă asupra populaţiei.
În încheiere, Georgescu a citat o vorbă a lui Păstorel Teodoreanu, spunând că „din Arad până la Iaşi se resimte lipsa sării, fiindcă tot mai mulţi ognaşi au ajuns în fruntea ţării.”
