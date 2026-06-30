Camera Deputaţilor adoptă „Lift pentru viaţă": 3,5 milioane de români locuiesc în blocuri fără lift

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat marţi proiectul de lege privind reglementarea Programului Naţional de Accesibilizare a Locuinţelor - „Lift pentru viaţă", cu 273 de voturi pentru din 292, conform declaraţiilor senatorului PSD Robert Cazanciuc, unul dintre iniţiatorii proiectului.

Cazanciuc a precizat că în România locuiesc astăzi 3,5 milioane de oameni în 88.000 de blocuri fără lift, iar proiectul prevede o etapă pilot cu 100 de blocuri, câte două în fiecare judeţ, potrivit declaraţiilor sale citate. El a explicat că nu a fost impusă o limită de timp, întrucât există un normativ de construcţii din 2008 care prevede obligaţia de a construi blocuri de patru etaje cu lift, iar proiectul răspunde celor două priorităţi ale Comisiei Europene - îmbătrânirea populaţiei şi accesul la locuinţe - context în care şansele de a obţine cel puţin un miliard de euro sunt considerate extrem de mari, conform aceleiaşi surse.

Potrivit estimărilor constructorilor citate de Cazanciuc, un lift exterior costă în jur de 50.000 de euro pentru fiecare scară. Senatorul a precizat că liftul se va construi de regulă în exterior, pe terenul din faţa blocului care nu aparţine blocului, ci primăriei, problema fiind clarificată cu arhitecţi, ingineri şi jurişti, şi a subliniat că există fonduri europene nechletuite sau în risc de necheltuire, proiectul fiind susţinut de Comisia Europeană în urma a două vizite la Bruxelles, potrivit declaraţiilor sale.

Cazanciuc a precizat că proiectul vizează în special persoanele izolate de ani de zile, fără posibilitatea de a se deplasa la medic sau pentru cumpărături, conform declaraţiilor citate. El a subliniat că proiectul are două etape - etapa pilot, în care Ministerul Dezvoltării va face o verificare în fiecare judeţ, urmată de extinderea la toate cele 88.000 de blocuri, cu o estimare a constructorilor de 10-15 ani pentru finalizare - şi a precizat că proprietatea rămâne a primăriei, dar cheltuielile de administrare vor reveni asociaţiei de proprietari, estimate la aproximativ 200-300 de lei pe lună, potrivit aceleiaşi surse.

Senatorul PSD a mai precizat că proiectul are o dispoziţie specială pentru blocurile cu buline roşii, care vor trebui reabilitate printr-un program special înainte de a putea intra în programul de accesibilizare, sau simultan, dacă proiectul permite, conform declaraţiilor sale. El a oferit exemplul unui proiect pilot aflat în derulare în sectorul 2, unde liftul nu se lipeşte propriu-zis de bloc, ci este la o distanţă de câţiva centimetri, special pentru a permite o relaţie între bloc şi instalaţie fără niciun risc seismic, potrivit aceleiaşi surse.