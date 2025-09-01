Camera Deputaţilor şi-a ales noua componenţă a Biroului permanent

Camera Deputaţilor şi-a ales, astăzi, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD, Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaţilor a avut loc în prima şedinţă din cadrul celei de-a doua sesiuni ordinare. Astfel, vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor sunt Natalia Elena Intotero (PSD), Gianina Şerban (AUR), Adrian Felician Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR). Secretari sunt Silvia Claudia Mihalcea (PSD); Patricia Simina Arina Moş (PNL); Oana Murariu (USR); Ovidiu Victor Ganţ (Minorităţi). Chestori în noua sesiune parlamentară sunt: Romeo Daniel LUNGU (PSD); Mitică Marius Mărgărit (PSD); Florin Bogdan Velcescu (AUR); Magyar Lorand Balint (UDMR). Preşedintele camerei Deputaţilor este Sorin Grindeanu, acesta fiind ales pentru un mandat de 4 ani, la începutul legislaturii.