Cancelarul german: „Drumul e deschis” pentru negocieri mai serioase privind Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni, la Washington, că „drumul este deschis” pentru negocieri mai serioase între Rusia şi Ucraina, după întâlnirea de vineri din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, transmite CNN.

„Acum calea e deschisă pentru negocieri complicate”, a spus Merz, prezent la Casa Albă alături de Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni.

Liderul german a subliniat însă că o încetare a focului trebuie să preceadă orice noi discuţii. „Nu îmi pot imagina ca următoarea întâlnire să aibă loc fără un armistiţiu. Să lucrăm la asta”, a afirmat Merz.