Candidaţii pot depune dosarele pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie

Candidaţii care doresc să intre în cursa electorală din 7 decembrie pentru a ocupa funcţia de primar în 12 localităţi din 10 judeţe se pot înscrie la birourile electorale începând de marţi până pe 17 noiembrie, conform news.ro.

Potrivit calendarului electoral, marţi începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri.

Tot marţi, are loc desemnarea preşedintelui Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Buzău şi a locţiitorului acestuia, dar şi a preşedintelui Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti.

Vor fi desemnaţi şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie pentru fiecare dintre cele 12 localităţi unde au loc alegeri locale parţiale.

Pe 17 noiembrie se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor, iar pe 22 noiembrie începe campania electorală, care se termină pe 6 decembrie, ora 7:00.

Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Alegătorii vor fi aşteptaţi la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 - 21:00.