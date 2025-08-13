Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Captură record de ţigări de contrabandă, în valoare de patru milioane de euro, în Constanţa Sud Agigea

S.B.
Miscellanea / 13 august, 11:24

Captură record de ţigări de contrabandă, în valoare de patru milioane de euro, în Constanţa Sud Agigea

Poliţişti de frontieră ai Gărzii de Coastă, inspectori vamali şi poliţişti au descoperit, în urma unui control amănunţit, peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conţină role de hârtie, potrivit news.ro.

Valoarea totală a capturii record este estimată la aproximativ 4 milioane de euro. Containerul era sosit din Emiratele Arabe Unite şi era destinat unei societăţi comerciale din România.

Poliţia de Frontieră a informat, miercuri, că poliţiştii Gărzii de Coastă, inspectori vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au descoperit, în urma unui control amănunţit, peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conţină role de hârtie. Valoarea totală a capturii este estimată la aproximativ 4 milioane de euro.

În data de 11 august 2025, acţionând în baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au efectuat verificări amănunţite asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite. Conform actelor prezentate autorităţii vamale, încărcătura declarată consta în role de hârtie, având ca destinaţie o societate comercială din România.

Controlul fizic a scos însă la iveală o situaţie complet diferită: containerul conţinea 15.500.000 de ţigarete fără timbru accizabil. Valoarea totală a ţigaretelor este estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.

Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an şi vine ca urmare a acţiunilor constante de prevenire şi combatere a contrabandei, desfăşurate în porturile maritime româneşti, precizează Poliţia de Frontieră.

În prezent, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru infracţiunile de folosire de acte nereale şi contrabandă. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

