Care sunt ţările cu cea mai mare bogăţie pe cap de locuitor

Averea globală pe persoană a crescut cu 4,6% în 2024, iar Elveţia se menţine pe primul loc în această privinţă, cu o sumă medie per adult de 687.166 de dolari, conform raportului UBS Global Wealth 2025, care prezintă un clasament în funcţie de averea medie şi mediană pe persoană, informează visualcapitalist.com.

Potrivit sursei, averea medie se calculează împărţind averea totală a gospodăriilor unei ţări la populaţia adultă. Deşi utilă, această cifră poate fi, însă, denaturată de concentrările mari de averi în vârful ierarhiei, cum sunt deţinerile miliardarilor.

După Elveţia, cele 14 ţări cu cea mai mare avere medie pe adult în 2025 sunt, conform UBS: Statele Unite (620.654 de dolari), Hong Kong (601.195 de dolari), Luxemburg (566.735 de dolari), Australia (516.640 de dolari), Danemarca (481.558 de dolari), Singapore (441.596 de dolari), Noua Zeelandă (393.773 de dolari), Olanda (370.697 de dolari), Norvegia (368.410 dolari), Canada (365.953 de dolari), Belgia (349.404 dolari), Marea Britanie (339.700 de dolari), Suedia (334.391 de dolari), Taiwan (312.075 de dolari).

La fel ca în anii precedenţi, multe dintre ţările din top sunt centre financiare mici, dar influente la nivel global, precum Hong Kong şi Luxemburg. O schimbare notabilă faţă de anul trecut este că SUA au urcat de pe locul al patrulea în 2024, cu o avere medie de 564.000 de dolari per adult, pe locul al doilea în 2025, cu aproape 621.000 de dolari.

• Luxemburg, lider la averea mediană pe persoană

Averea mediană oferă o imagine mai reprezentativă a distribuţiei bogăţiei într-o ţară. Aceasta identifică punctul de mijloc al populaţiei, unde jumătate din populaţia adultă are mai mult, iar jumătate are mai puţin. Prin această măsură, decalajele de avere devin mai vizibile. În Statele Unite, de exemplu, averea mediană este de cinci ori mai mică decât media.

Clasamentul ţărilor cu cea mai mare avere mediană pe adult în 2025 arată astfel: Luxemburg (395.340 de dolari), Australia (268.424 de dolari), Belgia (253.539 de dolari), Hong Kong (222.015 dolari), Danemarca (216.098 de dolari), Noua Zeelandă (207.707 dolari), Elveţia (182.248 de dolari), Marea Britanie (176.370 de dolari), Canada (151.910 dolari), Franţa (146.017 dolari), Norvegia (142.501 dolari), Olanda (131.896 de dolari), Spania (126.290 de dolari), Italia (124.473 de dolari), SUA (124.041 de dolari).

Astfel, în ceea ce priveşte averea mediană, SUA ocupă locul 15, o scădere semnificativă faţă de poziţia a doua în privinţa averii medii.