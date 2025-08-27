Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Care sunt ţările cu cea mai mare bogăţie pe cap de locuitor

A.V.
Ziarul BURSA #Politică / 27 august

Care sunt ţările cu cea mai mare bogăţie pe cap de locuitor

English Version

Averea globală pe persoană a crescut cu 4,6% în 2024, iar Elveţia se menţine pe primul loc în această privinţă, cu o sumă medie per adult de 687.166 de dolari, conform raportului UBS Global Wealth 2025, care prezintă un clasament în funcţie de averea medie şi mediană pe persoană, informează visualcapitalist.com.

Potrivit sursei, averea medie se calculează împărţind averea totală a gospodăriilor unei ţări la populaţia adultă. Deşi utilă, această cifră poate fi, însă, denaturată de concentrările mari de averi în vârful ierarhiei, cum sunt deţinerile miliardarilor.

După Elveţia, cele 14 ţări cu cea mai mare avere medie pe adult în 2025 sunt, conform UBS: Statele Unite (620.654 de dolari), Hong Kong (601.195 de dolari), Luxemburg (566.735 de dolari), Australia (516.640 de dolari), Danemarca (481.558 de dolari), Singapore (441.596 de dolari), Noua Zeelandă (393.773 de dolari), Olanda (370.697 de dolari), Norvegia (368.410 dolari), Canada (365.953 de dolari), Belgia (349.404 dolari), Marea Britanie (339.700 de dolari), Suedia (334.391 de dolari), Taiwan (312.075 de dolari).

La fel ca în anii precedenţi, multe dintre ţările din top sunt centre financiare mici, dar influente la nivel global, precum Hong Kong şi Luxemburg. O schimbare notabilă faţă de anul trecut este că SUA au urcat de pe locul al patrulea în 2024, cu o avere medie de 564.000 de dolari per adult, pe locul al doilea în 2025, cu aproape 621.000 de dolari.

Luxemburg, lider la averea mediană pe persoană

Averea mediană oferă o imagine mai reprezentativă a distribuţiei bogăţiei într-o ţară. Aceasta identifică punctul de mijloc al populaţiei, unde jumătate din populaţia adultă are mai mult, iar jumătate are mai puţin. Prin această măsură, decalajele de avere devin mai vizibile. În Statele Unite, de exemplu, averea mediană este de cinci ori mai mică decât media.

Clasamentul ţărilor cu cea mai mare avere mediană pe adult în 2025 arată astfel: Luxemburg (395.340 de dolari), Australia (268.424 de dolari), Belgia (253.539 de dolari), Hong Kong (222.015 dolari), Danemarca (216.098 de dolari), Noua Zeelandă (207.707 dolari), Elveţia (182.248 de dolari), Marea Britanie (176.370 de dolari), Canada (151.910 dolari), Franţa (146.017 dolari), Norvegia (142.501 dolari), Olanda (131.896 de dolari), Spania (126.290 de dolari), Italia (124.473 de dolari), SUA (124.041 de dolari).

Astfel, în ceea ce priveşte averea mediană, SUA ocupă locul 15, o scădere semnificativă faţă de poziţia a doua în privinţa averii medii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb