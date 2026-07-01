Cariad şi Bosch renunţă la proiectul lor comun în domeniul conducerii autonome

Cariad, subsidiara de software a Volkswagen, cel mai mare producător auto european, şi furnizorul de componente auto Bosch au anunţat miercuri că renunţă la proiectul lor comun în domeniul conducerii autonome, informează Agerpres.

Ambii parteneri vor păstra accesul la drepturile de proprietate intelectuală şi datele create împreună şi pot dezvolta în continuare tehnologii în mod independent, se arată în comunicatul companiilor.

"Cariad şi Bosch au creat o fundaţie tehnologică puternică prin Automated Driving Alliance. Acum vom construi pe acea fundaţie, concentrându-ne pe viteză, scară şi implementarea rapidă a modificărilor pentru clienţii noştri", a declarat şeful Volkswagen, Oliver Blume.

Publicaţia germană Bild a fost prima care a anunţat decizia, ce vine în contextul reducerilor de costuri implementate de Volkswagen.

Bosch şi Cariad au lansat parteneriatul în 2022.