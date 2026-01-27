Carlos Alcaraz s-a calificat în premieră, în semifinale, la Australian Open

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, s-a calificat, marţi, în premieră, în semifinale, la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.

Alcaraz l-a învins pe australianul Alex de Minaur, favorit 6, scor 7-5, 6-2, 6-1, după un meci de două ore şi 15 minute.

În semifinale, Alcaraz va evolua contra germanului Alexander Zverev, cap de serie 3.

La 22 de ani, tânărul jucător ajunge deja la a zecea semifinală într-un turneu de Grand Slam. Cu excepţia lui Rafael Nadal, care a realizat această performanţă cu câteva zile mai târziu, el este cel mai tânăr jucător care a reuşit acest lucru.