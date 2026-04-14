Carlos Queiroz a fost numit antrenor al Ghanei cu două luni înainte de Cupa Mondială

Cu două luni înainte de începerea Cupei Mondiale, Federaţia de Fotbal din Ghana l-a numit luni în postul de selecţioner al naţionalei Black Stars pe portughezul Carlos Queiroz.

La două săptămâni după ce, din cauza rezultatelor slabe, l-a demis pe Otto Addo, care a condus echipa începând cu anul 2024, naţionala Ghanei şi-a găsit un nou antrenor. Acesta este portughezul Carlos Queiroz (73 de ani), care astfel se va afla la al patrulea turneu final din carieră, după ce a fost prezent cu Portugalia, în 2010, şi cu Iran, în 2018 şi 2022.

Experimentatul antrenor portughez a mai antrenat echipe precum Sporting Lisabona (1993-1996), Real Madrid (2003-2004) şi a fost secundul lui Sir Alex Ferguson la Manchester United (2002-2003; 2004-2008).

Queiroz a mai condus echipele naţionale din Portugalia, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Iran, Columbia, Egipt, Qatar şi Oman.

În grupa L a Cupei Mondiale din această vară (11 iunie - 9 iulie), Ghana va înfrunta Panama (18 iunie, la Toronto), Anglia (23 iunie, la Foxborough) şi Croaţia (27 iunie, la Philadelphia).