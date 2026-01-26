Carney respinge un acord comercial cu China după ameninţările lui Trump

Canada nu intenţionează să negocieze un acord de liber schimb cu China, a declarat premierul Mark Carney, în contextul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile canadiene, transmite CNBC. Carney a afirmat duminică, în faţa presei, că Ottawa îşi respectă angajamentele din acordul comercial Canada-SUA-Mexic (CUSMA/USMCA) şi că nu va demara negocieri comerciale cu Beijingul fără notificarea prealabilă a Washingtonului şi a Ciudad de Mexico, conform News.ro.

Declaraţiile vin după ce Trump a avertizat că va taxa cu 100% exporturile Canadei dacă Ottawa „încheie o înţelegere” cu China. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a acuzat guvernul Carney că ar putea transforma Canada într-un „port de descărcare” pentru produse chinezeşti destinate pieţei americane, potrivit News.ro.

Tensiunile dintre cele două ţări s-au amplificat în ultimele zile, după ce Trump a retras invitaţia Canadei de a se alătura „Board of Peace”, ca reacţie la discursul lui Carney de la Forumul Economic Mondial, în care premierul a avertizat împotriva „coerciţiei economice” a marilor puteri, observaţie interpretată la Washington drept un atac indirect. În paralel, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru ABC News că Statele Unite „nu pot permite Canadei să devină o poartă de intrare pentru bunuri chinezeşti ieftine”, a relatat News.ro.

Pe 16 ianuarie, Ottawa şi Beijingul au încheiat un „acord preliminar” prin care ambele părţi reduc anumite tarife. Canada va permite accesul pe piaţa sa a 49.000 de vehicule electrice chinezeşti pe an, cu o taxă redusă la 6,1%, după ce în 2024 majorase tarifele la 100% în acord cu Washingtonul. În schimb, China va reduce taxele pentru o serie de produse agricole canadiene, inclusiv uleiul de rapiţă, pentru care tariful va scădea la 15% începând cu 1 martie, conform News.ro.

Carney a precizat că ajustările convenite cu Beijingul reprezintă doar „corectarea unor probleme apărute în ultimii ani” şi că acordul este „pe deplin compatibil cu CUSMA”. În 2025, Trump a majorat tarifele pentru unele exporturi canadiene de la 25% la 35%. Deşi majoritatea bunurilor canadiene sunt scutite de taxe în baza CUSMA, anumite produse, precum oţelul, cuprul şi unele autovehicule, rămân supuse tarifelor americane, potrivit News.ro.