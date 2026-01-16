Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cartel ALFA: „Salariaţii din domeniul culturii protestează pentru drepturile lor!”

S.E.
Miscellanea / 16 ianuarie, 16:43

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Cartel ALFA este alături de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă, CulturMedia, în lupta pentru salariaţiilor din domeniul culturii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Membrii federaţiei declanşează începând cu data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, o serie de acţiuni de protest desfăşurate la nivel naţional, pe parcursul a două săptămâni, a relatat sursa citată.

Conform comunicatului, protestele vor avea loc atât în faţa Ministerului Culturii, prin pichetări zilnice, după program, între orele 16:00-18:00, cât şi în interiorul instituţiilor de cultură: muzee, biblioteci, teatre, centre şi case de cultură, sub forma unor acţiuni simbolice, menite să atragă atenţia asupra situaţiei critice în care se află sectorul cultural din România.

Ministerul Culturii şi Guvernul României poartă responsabilitatea directă pentru subfinanţarea cronică a instituţiilor de cultură, pentru menţinerea unor salarii nedemne, pentru deficitul grav de personal şi pentru lipsa unui dialog social real cu organizaţiile sindicale reprezentative, a subliniat sursa citată. În ciuda discursurilor festive şi a declaraţiilor publice recurente despre „importanţa culturii”, realitatea din instituţii este una de precaritate, uzură profesională şi marginalizare sistematică, potrivit comunicatului.

Ziua Culturii Naţionale a fost transformată, an de an, într-un eveniment golit de conţinut şi de asumare politică - ruptura dintre vorbe şi fapte, dintre celebrare şi responsabilitate determină Cartel ALFA să acţioneze rapid, a transmis comunicatul de presă, care a mai precizat că invocarea simbolică a poetului Mihai Eminescu, fără politici publice coerente şi fără respect pentru oamenii care lucrează în cultură, reprezintă o formă de ipocrizie instituţională.

Salariaţii din cultură nu mai pot accepta tăcerea impusă, subfinanţarea permanentă şi tratamentul de sector secundar, a subliniat comunicatul de presă. Astfel, purtarea banderolelor albe în timpul protestelor va simboliza marginalizarea culturii şi refuzul autorităţilor de a-şi asuma responsabilitatea faţă de acest domeniu esenţial pentru identitatea şi coeziunea socială, conform sursei citate.

Cultura nu este o anexă bugetară şi nu poate fi redusă la ceremonii şi declaraţii de o zi, a transmis comunicatul. Cultura înseamnă infrastructură socială fundamentală, iar oamenii care o susţin trebuie să beneficieze de salarii decente, condiţii de muncă adecvate şi respect instituţional, a concluzionat sursa menţionată.

