I.S.
Politică / 27 august, 13:32

Cătălin Daniel Zamfir: De ce nu se desfiinţează cabinetele vicepremierilor cu portofolii?

Liderul senatorilor PSD, Cătălin Daniel Zamfir, vine cu un nou atac la partenerii din coaliţie, întrebându-se, dacă tot propune ministrul Cseke restructurarea cabinetelor miniştrilor şi secretarilor de stat, de ce nu se desfiinţează şi cabinetele vicepremierilor care au portofolii? El spune că posturile sunt înfiinţate pentru persoane gen Cristian Seidler, de la USR, care rămăsese fără loc de muncă şi i s-a gasit o sinecură la Stat. Social-democratul mai spune că aidoma zgomotului public "fără penali în funcţii publice" avem acum " fără sinecurile de partid", dar sigur, nu când e vorba de ai lor.

Cătălin Zamfir scrie într-o postare pe Facebook despre ”sinecuriştii ascunşi care nu se dau duşi”. ”Acum, dacă tot propune ministrul Czeke restructurarea cabinetelor miniştrilor şi secretarilor de stat, de ce nu se desfiinţează şi cabinetele vicepremierilor care au portofolii? Ministrul de interne şi cel al apărării au deja cabinete la ministerele pe care le conduc”, spune Zamfir.

Senatorul PSD mai arată că ”toate posturile de secretari de stat, consilieri, secretare şi şoferii aferenţi, la cabinetele vicepremierilor care au portofolii, au fost înfiinţate pentru persoane gen Cristian Seidler de la USR, care rămăsese fără loc de muncă şi i s-a gasit o sinecură la Stat”.

”La fel se întâmplă şi la Senat, unde, deşi i s-a desfiinţat postul încă de la sfârşitul lunii ianuarie, dna Cătălina Bădoiu de la USR s-a legat practic de scaun, nepărăsind biroul, cu toata recuzita din dotare (consiler, secretară, şofer) nici până azi. Aidoma zgomotului public "fără penali în funcţii publice" avem acum " fără sinecurile de partid", dar sigur, nu când e vorba de ai lor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat că aproximativ 6.000 de posturi din cabinetele aleşilor locali şi ale demnitarilor vor dispărea, el explicând că este vorba despre consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniştrilor şi secretarilor de stat.

Cseke afirmă că, prin implementarea propunerilor care vizează administraţia locală din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, vor fi afectate acele primării care au ocupat la maximum schemele de personal.

adb