Cătălin Drulă acuză o campanie de fake news-uri împotriva sa

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că este ţinta unei campanii masive de dezinformare, acuzând PSD şi AUR că finanţează o reţea de fake news-uri menită să îi afecteze imaginea în campania electorală.

„Atenţie! Campanie masivă de fake news-uri împotriva mea. Sunt zeci şi zeci de fake news-uri. După o căutare rapidă, vedem în doar ultimele trei zile peste 50 de articole inventate, toate din aceeaşi fabrică de mizerii. Scriu articolele, le împing pe Facebook, sunt preluate pe TikTok, iar seara le discută în prime-time la televiziunile mafioţilor”, a transmis Drulă într-o postare pe Facebook.

El afirmă că „mafiile PSD şi AUR bagă mulţi bani şi se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraş, că îşi vor putea da din nou autorizaţii de construire în parcuri, aşa cum au dat când s-a ridicat blocul «generalului» cu girofar, Gabriel Oprea”, însă promite că acest lucru „nu se va întâmpla”.

„Drumul onest început de Nicuşor Dan va continua”, a adăugat liderul USR, subliniind că bucureştenii „ştiu să facă diferenţa între adevăr şi minciună”.

Drulă a menţionat că a fost pe teren şi s-a întâlnit cu locuitorii din zona metropolitană a Capitalei: „Oamenii vor un Bucureşti conectat, ordine şi o conducere onestă, nu una controlată de mafii. Pe 7 decembrie, împreună pe drumul onest!”.