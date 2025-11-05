Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor şi unificarea Capitalei după modelul New Yorkului

A.B.
Politică / 5 noiembrie, 16:51

Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor şi unificarea Capitalei după modelul New Yorkului

Candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, Cătălin Drulă, propune reorganizarea administrativă a Bucureştiului după modelul New Yorkului şi spune că „experimentul celor şase oraşe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuţii primarului Băsescu trebuie să se încheie”, potrivit unei postări publicate miercuri pe Facebook.

„Oraşul New York e de vreo patru ori mai mare decât Bucureştiul. Şi totuşi e condus de un singur primar şi de o singură primărie. Închipuiţi-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul betonează în jurul copacilor, iar în Queens un alt boss local face fântâni cântătoare. Nu prea are sens, nu-i aşa?”, a scris Drulă.

El propune crearea unei regiuni unice Bucureşti-Ilfov, conduse de un singur primar şi o singură administraţie metropolitană. În viziunea sa, primul pas ar fi implementarea referendumului propus de Nicuşor Dan şi aprobat anul trecut de bucureşteni, care prevede un buget unic şi planificare urbanistică integrată.

„Bucureştenii o vor, au spus-o clar la referendumul de anul trecut: buget unic metropolitan, urbanism şi planificare unică. Pasul 1, imediat: implementarea referendumurilor. Pasul 2, pentru 2028: reforma administrativă, o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar. Doar aşa ne putem atinge potenţialul de metropolă”, afirmă liderul USR.

Propunerea vine pe fondul discuţiilor tot mai frecvente privind extinderea administrativă a Capitalei. În aprilie, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că oraşul Popeşti-Leordeni „ar trebui să fie parte integrantă a Bucureştiului, deci a Sectorului 4”.

Declaraţiile lui Drulă apar în contextul schimbării de generaţie politică din marile metropole, invocând şi exemplul noului primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, un democrat socialist de 34 de ani, ales recent pe fondul unui mesaj centrat pe scăderea costurilor de trai şi reformarea administraţiei urbane.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 05.11.2025, 17:02)

    Limacsii useristi vor să distrugă și lucrurile bune făcute la nivel de sector. Au un tupeu ceva de speriat. Sunt otrăvitori.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 17:49)

      Deci esti de acord ca 6 primarii incurca si distrug dezvoltarea orasului si este viabil modelul unui SINGUR primar al orasului.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 17:09)

    Drula asta chiar nu vrea sa ajunga Primar General!

    Catindeaza la vrajeala. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 18:25)

    Între usr iști si auristi nu e nici o diferență.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb