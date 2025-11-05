Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor şi unificarea Capitalei după modelul New Yorkului

Candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, Cătălin Drulă, propune reorganizarea administrativă a Bucureştiului după modelul New Yorkului şi spune că „experimentul celor şase oraşe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuţii primarului Băsescu trebuie să se încheie”, potrivit unei postări publicate miercuri pe Facebook.

„Oraşul New York e de vreo patru ori mai mare decât Bucureştiul. Şi totuşi e condus de un singur primar şi de o singură primărie. Închipuiţi-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul betonează în jurul copacilor, iar în Queens un alt boss local face fântâni cântătoare. Nu prea are sens, nu-i aşa?”, a scris Drulă.

El propune crearea unei regiuni unice Bucureşti-Ilfov, conduse de un singur primar şi o singură administraţie metropolitană. În viziunea sa, primul pas ar fi implementarea referendumului propus de Nicuşor Dan şi aprobat anul trecut de bucureşteni, care prevede un buget unic şi planificare urbanistică integrată.

„Bucureştenii o vor, au spus-o clar la referendumul de anul trecut: buget unic metropolitan, urbanism şi planificare unică. Pasul 1, imediat: implementarea referendumurilor. Pasul 2, pentru 2028: reforma administrativă, o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar. Doar aşa ne putem atinge potenţialul de metropolă”, afirmă liderul USR.

Propunerea vine pe fondul discuţiilor tot mai frecvente privind extinderea administrativă a Capitalei. În aprilie, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că oraşul Popeşti-Leordeni „ar trebui să fie parte integrantă a Bucureştiului, deci a Sectorului 4”.

Declaraţiile lui Drulă apar în contextul schimbării de generaţie politică din marile metropole, invocând şi exemplul noului primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, un democrat socialist de 34 de ani, ales recent pe fondul unui mesaj centrat pe scăderea costurilor de trai şi reformarea administraţiei urbane.