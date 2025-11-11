Catherine Connolly a devenit oficial preşedintele Republicii Irlanda

Catherine Connolly a devenit oficial, la inaugurarea de la Castelul Dublin, al zecelea preşedinte al Republicii Irlanda, transmite agenţia de presă BBC. Aceasta a precizat că toate vocile vor fi auzite şi îngrijite în timpul mandatului ei.

„Stau în faţa voastră umilă şi mândră, drept noul preşedinte al acestei frumoase ţări. Oamenii au vorbit şi i-au oferit noului lor preşedinte un mandat pentru a-şi articula viziunea pentru o nouă republică, o republică demnă de numele ei, unde toată lumea este apreciată şi diversitatea este preţuită, unde soluţiile sustenabile sunt urgent implementate şi unde o casă este un drept uman fundamental”, a precizat Connolly în timpul inaugurării.

Connolly a fost aleasă la finalul lunii octombrie, după ce l-a învins pe Heather Humphreys, candidatul din partea partidului Fine Gael.

Ceremonia a fost ţinută de Ziua Sfântului Patrick, lui Connolly oferindu-i-se Sigiliul Prezidenţial.

Noul preşedinte al Republicii Irlanda a fost membru al parlamentului încă din anul 2016, o nouă serie de alegeri pentru ocuparea postului ei urmând a fi programată.