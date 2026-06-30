Cazanciuc: Speranţa PSD este un guvern funcţional în iulie; crede că Nicuşor Dan îl va desemna în cele din urmă pe Grindeanu

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că speră ca în cursul lunii iulie să existe o formulă politică şi un guvern funcţional, apreciind că preşedintele Nicuşor Dan îl va desemna până la urmă pe Sorin Grindeanu drept premier, aceasta fiind, în opinia sa, singura formulă realistă ţinând cont de aritmetica din Parlament, conform News.ro.

Cazanciuc a afirmat că există şanse ca în a doua parte a lunii iulie să fie desemnat un premier şi să fie învestit un nou Guvern, exprimându-şi speranţa că negocierile politice din perioada următoare vor conduce la o majoritate parlamentară. „Sunt convins că dacă preşedintele României va găsi formula împreună cu partidele, parlamentarii PSD cel puţin vor fi toţi prezenţi, indiferent de vacanţă. Nu ar fi prima dată când parlamentarii îşi întrerup vacanţa pentru a avea un vot efectiv în plen", a declarat Cazanciuc. El a precizat că, deşi în perioada vacanţei parlamentare pot fi convocate sesiuni extraordinare pentru adoptarea unor acte urgente, învestirea unui guvern necesită prezenţa fizică a parlamentarilor, potrivit aceleiaşi surse. NewscenterNewscenter

Întrebat despre declaraţiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea unei „mici coaliţii PSD-PNL-UDMR", Cazanciuc a reiterat că social-democraţii au propria propunere pentru funcţia de prim-ministru: „PSD are o propunere de premier, în persoana domnului Grindeanu, preşedintele partidului. De aici încolo, preşedintele României are rolul de a-şi asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate." El a adăugat că, din calculele formaţiunii, un guvern minoritar al PSD ar putea obţine voturile necesare în Parlament cu sprijinul PNL şi UDMR: „Din calculele făcute, un guvern minoritar PSD, cu voturile de la UDMR şi de la PNL, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă", a conchis Robert Cazanciuc.