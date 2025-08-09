CBS News: Putin oferă Ordinul Lenin în memoria fiului unui oficial CIA decedat în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, o distincţie, Ordinul Lenin, care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA, al cărui fiu a fost ucis în Ucraina luptând alături de forţele ruse, potrivit unor surse citate de CBS News.

Distincţia urma să fie acordată Juliane Gallina, director adjunct pentru inovare digitală în cadrul CIA, al cărei fiu, Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, a murit în 2024 în conflictul din Ucraina.

CBS News nu a putut afla ce s-a întâmplat cu distincţia. Mai multe surse au declarat că Putin i-a înmânat Ordinul lui Witkoff în timpul vizitei acestuia în Rusia, vizită care, potrivit unui oficial rus, a fost iniţiată de SUA pentru discuţii privind încheierea războiului din Ucraina.

Gestul lui Putin, cunoscut pentru tacticile sale psihologice şi încercările de a expune slăbiciunile adversarilor, a fost probabil menit să stârnească controverse şi să sublinieze faptul că fiul unui oficial CIA a luptat de partea Rusiei.

Oficialii CIA au declarat în aprilie că moartea lui Gloss, care se confrunta cu probleme de sănătate mintală, nu reprezintă o problemă de securitate naţională. Surse apropiate cazului au afirmat că nu există dovezi că Gloss ar fi fost recrutat de Rusia, iar Kremlinul nu era la curent cu trecutul familiei sale în momentul repatrierii rămăşiţelor.

Reprezentanţi ai Casei Albe, CIA şi Witkoff nu au comentat informaţiile. De asemenea, un purtător de cuvânt al ambasadei ruse a declarat că nu există un comentariu oficial, iar Kremlinul nu a confirmat public acordarea distincţiei.

Ordinul Lenin este o distincţie sovietică acordată pentru servicii civile excepţionale, inclusiv unor spioni de rang înalt precum Kim Philby, agent dublu al URSS. Michael Gloss nu a fost angajat al CIA, potrivit unei surse apropiate subiectului.

Tatăl său, Larry Gloss, veteran al războiului din Irak, a declarat pentru Washington Post că el şi Juliane Gallina nu ştiau că fiul lor se afla în Ucraina sau că s-a înrolat în armata rusă.

La scurt timp după vizita lui Witkoff la Moscova, preşedintele american Donald Trump a anunţat o întâlnire cu Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska.