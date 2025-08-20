Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CCF: Profesorii şi studenţii străini trebuie să aştepte circa 243 de zile pentru obţinerea rezidenţei fiscale în România

M.P.
Comunicate de presă / 20 august, 12:09

CCF: Profesorii şi studenţii străini trebuie să aştepte circa 243 de zile pentru obţinerea rezidenţei fiscale în România

Persoanele fizice sosite în România care au o şedere mai lungă de 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia completării unui formular care poartă denumirea de Z015 - Chestionar de rezidenţă fiscală, conform legislaţiei în vigoare.

Camera Consultanţilor Fiscali a analizat şi transmis redacţiei într-un comunicat de ce persoanele fizice nerezidente nu pot depune chestionarul de rezidenţă fiscală decât după ce trec cele 183 de zile de la sosirea în România, adică cel târziu în 30 de zile de la expirarea acestui termen. De asemenea, răspunsul urmează să fie primit într-un interval de 30 de zile de la data depunerii chestionarului.

Sursa citată precizează:

„În acest fel, rezidenţa fiscală în România a unei persoane fizice este stabilită după 243 de zile de la data sosirii în România, cu toate că sunt situaţii în care se cunoaşte cu certitudine încă de la data sosirii în ţară că acestea vor rămâne în România mai mult de 183 de zile (studenţi sau detaşaţi).

Acest fapt generează întârzieri în:

- obţinerea numărului de înregistrare fiscală

- declararea impozitelor şi taxelor realizate în România chiar din prima zi de la sosirea în ţară

- deschiderea unui cont bancar la o bancă din România

- declararea veniturilor realizate în străinătate şi a plăţii impozitelor şi taxelor datorate pentru aceste venituri

Pentru persoanele care sosesc în România, la depunerea chestionarului privind rezidenţa fiscală se solicită de către organele fiscale competente „un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidenţa sa fiscală, după caz”.

"În această situaţie, organul fiscal competent din România trebuie să fie interesat de stabilirea rezidenţei fiscale în România, nu şi de scoaterea din evidenţă fiscală a celuilalt stat, aspect ce vizează doar interesul persoanei fizice”, a declarat Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali.

În acelaşi timp, legislaţia spune că dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenţie şi îndeplineşte condiţiile de rezidenţă, se va considera că este rezident în statul român.

"Astfel, faptul că persoana nu poate prezenta dovada că a fost scoasă din evidenţa fiscală a celuilalt stat nu ar trebui să aibă un impact asupra analizării îndeplinirii condiţiilor de rezidenţă în România”, a mai afirmat Dan Manolescu.

Sursa citată concluzionează:

„Camera Consultanţilor Fiscali a trimis o adresă către Ministerul Finanţelor prin care a propus modificarea prevederilor, astfel încât să se ofere dreptul persoanelor fizice nerezidente să depună formularul şi înainte de a se împlini cele 183 de zile de la sosirea în ţară.

La ora actuală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, chiar în condiţiile în care formularul se depune în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România, rezidenţa fiscală se stabileşte de la data sosirii în România.

Ca atare, dacă se demonstrează că sunt îndeplinite toate condiţiile impuse de obţinerea rezidenţei fiscale în România (contract de închiriere pe o perioadă mai mare de 183 zile sau achiziţia unei proprietăţi în România, contracte de muncă, contracte de studii etc.), CCF nu înţelege de ce "Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” se poate depune la organul fiscal doar în intervalul de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România”.

