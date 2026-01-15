CCF: Regulile fiscale sunt neclare în privinţa cheltuielilor de transport pentru administratorii şi directorii cu mandat

Deşi legislaţia prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport şi cazare acordate administratorilor şi directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii”, Codul fiscal nu defineşte noţiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat, se arată într-un comunicat de presă al CCF, remis redacţiei.

Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) a trimis, în acest sens, o adresă către Ministerul Finanţelor.

„Mulţi administratori şi directori se deplasează periodic la sediul societăţii pentru participarea la şedinţe ale consiliului de administraţie/directoratului sau la alte activităţi aferente exercitării mandatului. Totuşi, regimul fiscal aplicabil la nivelul persoanei fizice nu este explicit prevăzut în actualul cadru legislativ”, a declarat Luminiţa Obaciu, membră în cadrul Comitetului fiscal CCF.

Practic, reglementările referitoare la transportul de la şi către locul de muncă sunt aplicabile exclusiv salariaţilor, fără a acoperi situaţia administratorilor şi directorilor.

În consecinţă, deplasarea de la domiciliu la locul de desfăşurare a activităţii de administrare rămâne neacoperită de o reglementare explicită, ceea ce generează interpretări şi practici neunitare.

Pentru salariaţi, sumele reprezentând contravaloarea transportului dus-întors între domiciliu şi locul de muncă, atunci când acesta este situat într-o altă localitate decât cea de domiciliu, reprezintă venit neimpozabil.

Pentru uniformizarea practicilor şi aplicarea unitară a legislaţiei fiscale, Camera Consultanţilor Fiscali solicită să se aplice acelaşi mecanism ca în cazul angajaţilor.

În ceea ce priveşte sintagma „deplasare în altă localitate, în interesul desfăşurării activităţii”, ar trebui clarificat ce înseamnă „altă localitate”.

Poate fi vorba despre localitatea distinctă de cea în care se desfăşoară activitatea de administrare (locul prevăzut în contractul de mandat) sau orice localitate diferită de cea de reşedinţă a persoanei fizice, chiar dacă destinaţia este sediul societăţii.