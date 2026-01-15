Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CCF: Regulile fiscale sunt neclare în privinţa cheltuielilor de transport pentru administratorii şi directorii cu mandat

T.B.
Comunicate de presă / 15 ianuarie, 10:15

CCF: Regulile fiscale sunt neclare în privinţa cheltuielilor de transport pentru administratorii şi directorii cu mandat

Deşi legislaţia prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport şi cazare acordate administratorilor şi directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii”, Codul fiscal nu defineşte noţiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat, se arată într-un comunicat de presă al CCF, remis redacţiei.

Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) a trimis, în acest sens, o adresă către Ministerul Finanţelor.

„Mulţi administratori şi directori se deplasează periodic la sediul societăţii pentru participarea la şedinţe ale consiliului de administraţie/directoratului sau la alte activităţi aferente exercitării mandatului. Totuşi, regimul fiscal aplicabil la nivelul persoanei fizice nu este explicit prevăzut în actualul cadru legislativ”, a declarat Luminiţa Obaciu, membră în cadrul Comitetului fiscal CCF.

Practic, reglementările referitoare la transportul de la şi către locul de muncă sunt aplicabile exclusiv salariaţilor, fără a acoperi situaţia administratorilor şi directorilor.

În consecinţă, deplasarea de la domiciliu la locul de desfăşurare a activităţii de administrare rămâne neacoperită de o reglementare explicită, ceea ce generează interpretări şi practici neunitare.

Pentru salariaţi, sumele reprezentând contravaloarea transportului dus-întors între domiciliu şi locul de muncă, atunci când acesta este situat într-o altă localitate decât cea de domiciliu, reprezintă venit neimpozabil.

Pentru uniformizarea practicilor şi aplicarea unitară a legislaţiei fiscale, Camera Consultanţilor Fiscali solicită să se aplice acelaşi mecanism ca în cazul angajaţilor.

În ceea ce priveşte sintagma „deplasare în altă localitate, în interesul desfăşurării activităţii”, ar trebui clarificat ce înseamnă „altă localitate”.

Poate fi vorba despre localitatea distinctă de cea în care se desfăşoară activitatea de administrare (locul prevăzut în contractul de mandat) sau orice localitate diferită de cea de reşedinţă a persoanei fizice, chiar dacă destinaţia este sediul societăţii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb