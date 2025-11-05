CCR a respins contestaţia AUR şi POT împotriva legii care introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament

Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de AUR şi POT privind legea care prevede instituirea, la nivelul Parlamentului, a Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit G4Media. Legea are ca scop asigurarea unei mai mari transparenţe a activităţii parlamentarilor şi modifică Statutul deputaţilor şi senatorilor, extinzând la nivelul legislativului un mecanism deja aplicat în cadrul Guvernului din anul 2016.

Conform proiectului de lege, orice persoană care intenţionează să influenţeze procesul legislativ trebuie să se înscrie într-un registru public înainte de a aborda parlamentarii. În acelaşi registru trebuie să se înscrie şi parlamentarii care acceptă astfel de întâlniri. RUTI va conţine numele şi prenumele participanţilor la discuţie, data şi locul întâlnirii, precum şi o descriere succintă a scopului acesteia. Prin aceste prevederi, legea aduce la suprafaţă activitatea de lobby desfăşurată în Parlament, care până acum nu era reglementată explicit.

În contestaţia depusă la Curtea Constituţională, AUR şi POT au susţinut că instituirea acestui registru ar afecta mandatul parlamentarilor, restrângând dreptul acestora de a se întâlni liber cu cetăţenii. Judecătorii constituţionali au respins însă obiecţia de neconstituţionalitate, considerând că legea nu limitează exerciţiul mandatului, ci introduce un cadru de transparenţă necesar în activitatea legislativă.

După decizia Curţii Constituţionale, legea urmează să fie trimisă spre promulgare preşedintelui Nicuşor Dan.