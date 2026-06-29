CEC Bank finanţează investiţiile verzi şi digitale pentru IMM-uri prin programul SME Eco-Tech

CEC Bank participă în calitate de instituţie de credit parteneră la Programul SME Eco-Tech, o schemă de sprijin destinată întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul industriei prelucrătoare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Iniţiativa este implementată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, beneficiind de un buget total de 288,8 milioane de lei în cadrul celei de-a doua contribuţii elveţiene pentru România, conform sursei citate.

Companiile eligibile pot accesa o alocaţie financiară nerambursabilă de până la 267.240 de lei, sumă care acoperă cel mult 40% din valoarea cheltuielilor unui proiect. Cofinanţarea de minimum 60% - adică cel puţin 400.860 de lei - este asigurată prin credite de investiţii de la băncile partenere. Proiectele eligibile au o valoare minimă de 668.100 de lei şi o perioadă de implementare de maximum 12 luni, se arată în comunicatul de presă.

„Transformarea verde şi digitală nu mai reprezintă doar o oportunitate, ci o condiţie esenţială pentru dezvoltarea pe termen lung a companiilor româneşti. Prin participarea în Programul SME Eco-Tech, CEC Bank îşi reafirmă angajamentul de a susţine IMM-urile din producţie în procesul de modernizare şi creştere a competitivităţii. Ne dorim ca un număr cât mai mare de antreprenori să valorifice această oportunitate de finanţare, care combină fondurile nerambursabile cu soluţii bancare adaptate nevoilor de investiţii ale mediului de afaceri”, a declarat Ramona Ivan, director al Direcţiei Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale din cadrul CEC Bank.

Potrivit comunicatului de presă, pentru acoperirea cofinanţării, CEC Bank propune o structură de creditare cu dobândă variabilă formată din ROBOR 6M + 3,50% pe an, un comision de analiză de 0,5% şi un comision de acordare de 1%. Perioada de creditare se întinde până la 60 de luni, beneficiarii având opţiunea unei perioade de graţie de până la un an. Programul estimează sprijinirea a cel puţin 800 de companii româneşti care vor să îşi modernizeze procesele de producţie şi să îşi reducă amprenta de mediu.