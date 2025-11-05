Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CEC Bank lansează oferta de Black Friday

A.B.
Bănci-Asigurări / 5 noiembrie, 14:36

CEC Bank lansează oferta de Black Friday

CEC Bank a lansat o campanie specială de Black Friday, extinzând până la 36 de luni perioada de plată în rate fără dobândă pentru achiziţiile realizate cu cardurile sale de credit, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Campania este valabilă între 1 noiembrie şi 31 decembrie 2025.

„Prin această ofertă, prin care ceea ce cumperi azi poţi plăti în mult mai multe luni, ne propunem să oferim clienţilor flexibilitate şi control asupra bugetului lor, pentru a face achiziţii fără a simţi imediat presiunea costurilor financiare. Cardul de credit de la CEC Bank devine astfel un partener real în planurile de consum şi investiţii personale ale clienţilor noştri”, a declarat Adina Călin, director al Direcţiei Produse şi Servicii Bancare din cadrul CEC Bank.

Tranzacţiile efectuate la comercianţi în perioada campaniei, prin cardurile de credit emise sau care se vor emite până la finalul anului şi care au serviciul de rate activat, vor beneficia de până la 24 de rate egale fără dobândă pentru sume între 2.400,01 şi 3.600 lei, respectiv până la 36 de rate egale fără dobândă pentru sumele mai mari de 3.600 lei. Cardul poate fi obţinut 100% online sau din orice unitate CEC Bank şi poate fi utilizat la comercianţi din întreaga lume.

CEC Bank precizează că oferta include zero comisioane la comercianţi, o perioadă de graţie de până la 59 de zile şi posibilitatea plăţii cu telefonul sau ceasul prin Google Pay, Apple Pay şi Garmin Pay. Clienţii pot activa sau suspenda rapid planul de rate din aplicaţia de mobile banking sau prin apel telefonic.

Fondată în 1864, CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România şi deţine în prezent cea mai extinsă reţea bancară naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale. Banca oferă servicii complete pentru persoane fizice, IMM-uri şi corporaţii mari, atât prin reţeaua fizică, cât şi prin canalele digitale, inclusiv magazinul virtual CEC_IN, unde produsele şi serviciile pot fi accesate integral online.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb