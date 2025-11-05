CEC Bank lansează oferta de Black Friday

CEC Bank a lansat o campanie specială de Black Friday, extinzând până la 36 de luni perioada de plată în rate fără dobândă pentru achiziţiile realizate cu cardurile sale de credit, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Campania este valabilă între 1 noiembrie şi 31 decembrie 2025.

„Prin această ofertă, prin care ceea ce cumperi azi poţi plăti în mult mai multe luni, ne propunem să oferim clienţilor flexibilitate şi control asupra bugetului lor, pentru a face achiziţii fără a simţi imediat presiunea costurilor financiare. Cardul de credit de la CEC Bank devine astfel un partener real în planurile de consum şi investiţii personale ale clienţilor noştri”, a declarat Adina Călin, director al Direcţiei Produse şi Servicii Bancare din cadrul CEC Bank.

Tranzacţiile efectuate la comercianţi în perioada campaniei, prin cardurile de credit emise sau care se vor emite până la finalul anului şi care au serviciul de rate activat, vor beneficia de până la 24 de rate egale fără dobândă pentru sume între 2.400,01 şi 3.600 lei, respectiv până la 36 de rate egale fără dobândă pentru sumele mai mari de 3.600 lei. Cardul poate fi obţinut 100% online sau din orice unitate CEC Bank şi poate fi utilizat la comercianţi din întreaga lume.

CEC Bank precizează că oferta include zero comisioane la comercianţi, o perioadă de graţie de până la 59 de zile şi posibilitatea plăţii cu telefonul sau ceasul prin Google Pay, Apple Pay şi Garmin Pay. Clienţii pot activa sau suspenda rapid planul de rate din aplicaţia de mobile banking sau prin apel telefonic.

Fondată în 1864, CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România şi deţine în prezent cea mai extinsă reţea bancară naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale. Banca oferă servicii complete pentru persoane fizice, IMM-uri şi corporaţii mari, atât prin reţeaua fizică, cât şi prin canalele digitale, inclusiv magazinul virtual CEC_IN, unde produsele şi serviciile pot fi accesate integral online.