Cel mai greu bilanţ al pierderilor militare din războiul din Ucraina: aproape 1,8 milioane de victime estimate

U.B.
Internaţional / 28 ianuarie, 12:07

Cel mai greu bilanţ al pierderilor militare din războiul din Ucraina: aproape 1,8 milioane de victime estimate

Războiul din Ucraina a generat până la sfârşitul anului 2025 un bilanţ militar extrem de ridicat, cu pierderi uriaşe pentru ambele tabere, dar mai ales pentru Rusia, arată raportul publicat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS).

Estimările CSIS arată că forţele ruse ar fi înregistrat aproape 1,2 milioane de victime - incluzând morţi, răniţi şi dispăruţi - dintre care între 275.000 şi 325.000 de soldaţi au fost ucişi, potrivit raportului. „Nicio mare putere nu a înregistrat pierderi similare de la al Doilea Război Mondial”, subliniază raportul. Pentru comparaţie, pierderile ruse din războiul din Afganistan din anii 1980 au fost de 17 ori mai mici, iar cele din războaiele din Cecenia de 11 ori mai mici, conform raportului.

Forţele ucrainene ar fi suferit între 500.000 şi 600.000 de victime, dintre care aproximativ 100.000-140.000 de morţi, raportul indicând un raport de aproximativ 2-2,5 victime ruse pentru fiecare ucrainean, se arată în comunicat.

CSIS estimează că numărul total al victimelor militare din conflict ar putea deja să fi atins 1,8 milioane de persoane, iar pragul simbolic de 2 milioane ar putea fi depăşit în primăvara anului 2026, dacă luptele vor continua, subliniază comunicatul.

Raportul menţionează şi pierderile civile, chiar dacă acestea nu sunt incluse în calculul militar: Organizaţia Naţiunilor Unite a înregistrat până acum aproximativ 15.000 de civili ucraineni ucişi şi 40.600 răniţi, însă numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, în special în zonele greu accesibile din primele luni ale invaziei ruse, potrivit comunicatului.

Conflictul, început în februarie 2022, continuă să producă pierderi umane semnificative, în timp ce ambele părţi îşi restricţionează comunicarea oficială cu privire la victime, se mai arată în raport.

