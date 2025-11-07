Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA provoacă haos pe aeroporturi

Peste 700 de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, după ce Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat reducerea treptată a traficului aerian pe fondul blocajului guvernamental prelungit, cel mai lung din istoria ţării, relatează CNBC.

Decizia vine în condiţiile în care controlorii de trafic aerian nu şi-au mai primit salariile de peste o lună, provocând lipsă de personal şi întârzieri semnificative pe aeroporturi majore precum Newark, San Francisco şi Atlanta Hartsfield-Jackson.

Potrivit firmei Cirium, anulările au reprezentat aproximativ 3% din totalul zborurilor zilnice, dar Departamentul Transporturilor avertizează că procentul ar putea ajunge la 10% până la 14 noiembrie, pe măsură ce restricţiile se vor extinde.

Marile companii aeriene, între care United Airlines şi American Airlines, au anunţat că vor prioritiza menţinerea curselor principale şi internaţionale, renunţând temporar la unele zboruri regionale. „Am încercat să minimizăm impactul asupra clienţilor noştri, reducând frecvenţa zborurilor, nu destinaţiile”, a declarat Robert Isom, CEO al American Airlines.

Criza riscă să afecteze întreaga industrie aeriană americană, analiştii avertizând că un blocaj prelungit ar putea diminua cererea de rezervări şi încrederea consumatorilor în sistemul de transport aerian.