Centrul de Boli Cardiovasculare al Spitalului Nord Pipera marchează un an de activitate

La un an de la deschiderea Centrului de Boli Cardiovasculare din cadrul Spitalului Nord Pipera, Grupul Medical Nord, parte din MedLife, anunţă peste 450 de intervenţii chirurgicale pe cord, premiere europene şi investiţii de peste 5 milioane de euro în infrastructură medicală de top, conform unui comunicat emis redacţiei.

Potrivit datelor prezentate, peste 70% din operaţii au fost minim invazive, iar rata complicaţiilor raportată este de două ori mai mică decât estimările scorurilor de risc european. În total, peste 2.500 de pacienţi au fost trataţi în primul an, iar în cadrul centrului s-au efectuat peste 700 de proceduri endovasculare, structurale şi de electrofiziologie. Printre realizări se numără şi primul caz de cardiomiopatie hipertrofică medio-ventriculară operat cu succes în Europa de Est.

„Am tratat pacienţi în stare critică, cu patologii complexe. Experienţa acumulată ne-a permis să devenim centrul cu cea mai vastă experienţă din România în numeroase patologii de nişă”, a declarat Prof. Dr. Lucian Dorobanţu, coordonatorul centrului.

Investiţiile includ o sală de operaţie hibridă unică în România, dotată cu angiograful robotizat Siemens Artis Pheno, precum şi echipamente avansate dedicate exclusiv chirurgiei cardiovasculare. „Avem astăzi cel mai bine dotat centru cardiovascular privat din România şi Europa de Est, menit să ofere o alternativă rapidă şi sigură pentru pacienţi”, a subliniat Ada Palea, Director General, Grupul Medical Nord.

Centrul reuneşte o echipă multidisciplinară de peste 50 de medici cu experienţă internaţională, iar în cadrul său funcţionează şi European Cardiomyopathy Center - singurul centru integrat din Europa Centrală şi de Est dedicat diagnosticării şi tratamentului cardiomiopatiei hipertrofice.