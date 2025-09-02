Centrul Medical Sanconfind marchează 10 ani de activitate, cu peste 850.000 de pacienţi trataţi

Centrul Medical Sanconfind din Poiana Câmpina, cel mai mare spital privat din Prahova, a aniversat zece ani de activitate, perioadă în care a oferit servicii medicale pentru peste 850.000 de pacienţi, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În acest interval, echipele medicale au realizat peste 3.000 de intervenţii chirurgicale şi au asistat la mai bine de 2.000 de naşteri. Activitatea de recuperare medicală a inclus utilizarea a peste 70 de tone de nămol terapeutic şi 400 de kilograme de parafină, tratamentele fiind urmate de 19.000 de pacienţi. Totodată, au fost efectuate peste 6.000 de endoscopii digestive, iar bilanţul spitalizărilor depăşeşte 20.000 de cazuri de zi şi 6.000 de internări continue.

Sanconfind are în prezent 230 de angajaţi şi o capacitate de 90 de paturi, acoperind 22 de specialităţi medicale, de la chirurgie şi cardiologie la obstetrică-ginecologie şi recuperare medicală. „După 10 ani, cifrele ne confirmă că am reuşit să construim nu doar un spital, ci o comunitate a grijii, profesionalismului şi încrederii”, a declarat Ioan Simion, CEO Sanconfind.

Aniversarea a fost marcată sâmbătă printr-un eveniment la care au participat pacienţi, medici şi parteneri ai spitalului.