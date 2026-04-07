Centura mare a Galaţiului prinde contur

Un nou pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din estul ţării a fost făcut astăzi, odată cu semnarea acordului de parteneriat pentru realizarea centurii ocolitoare a municipiului Galaţi.

La Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au oficializat colaborarea pentru implementarea proiectului „Varianta de ocolire Galaţi” - cunoscută drept Centura mare a oraşului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a subliniat importanţa acestui moment pentru regiune şi pentru atragerea finanţării europene:

„Mulţumesc echipei Ministerului Transporturilor şi ministrului Ciprian Şerban, precum şi echipei CNAIR, pentru sprijinul acordat în încheierea acestui parteneriat, în vederea finanţării proiectului din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027. Este un pas esenţial pentru realizarea acestui proiect strategic, care va contribui semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, în special prin scoaterea traficului greu din municipiul Galaţi, creşterea siguranţei rutiere, reducerea poluării şi scurtarea timpilor de tranzit pentru transportatori”.

Noua centură va avea un traseu strategic, astfel că va porni din zona Giurgiuleşti, va ocoli Lacul Brateş, va trece în apropierea satului Costi şi va continua până la Smârdan. Proiectul va asigura conexiuni importante cu viitoarele axe rutiere majore, inclusiv drumul expres Galaţi-Brăila, Podul peste Dunăre şi viitorul drum expres Brăila-Focşani, cu legătură la Autostrada A7.

În cadrul parteneriatului, CNAIR va fi responsabilă de elaborarea cererii de finanţare şi a documentaţiei tehnico-economice, în timp ce Consiliul Judeţean Galaţi va gestiona obţinerea avizelor şi procedurile de achiziţie pentru proiectare, execuţie şi supervizare. Implementarea va fi realizată de o echipă mixtă, iar progresul proiectului va fi monitorizat constant prin colaborarea dintre instituţiile implicate.

La final, Costel Fotea a punctat importanţa cooperării instituţionale:

„Aceasta înseamnă colaborare reală, în beneficiul cetăţenilor, pentru dezvoltarea Galaţiului!”.