Cercetare: Cea mai mare parte din Bitcoin aparţine persoanelor fizice, însă instituţiile recuperează teren

A.I.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 2 septembrie

Cercetare: Cea mai mare parte din Bitcoin aparţine persoanelor fizice, însă instituţiile recuperează teren

Două treimi din cantitatea totală de Bitcoin este deţinută de retail, potrivit studiului firmei fintech River

Cea mai mare parte din Bitcoin este deţinută de persoane fizice, însă instituţiile recuperează teren, potrivit unei cercetări a companiei americane fintech River, scrie Coin Desk.

River estimează că persoanele fizice controlează aproximativ 65,9% din cantitatea totală de Bitcoin aflată în circulaţie, adică 13,83 milioane de monede. Această categorie include portofelele gestionate direct de utilizatori şi conturile din exchange-uri pe care River le clasifică drept individuale.

În ceea ce priveşte zona instituţională, River împarte deţinerile în companii, ETF-uri şi fonduri.

Companiile, o categorie globală care include trezorerile corporaţiilor şi ale altor firme tradiţionale ce raportează portofolii de Bitcoin - deţin aproximativ 6,2% din ofertă, adică 1,3 milioane BTC. ETF-urile şi fondurile - ETF-uri spot şi vehicule de investiţii care ţin în custodie monede pentru clienţi - controlează aproximativ 7,8%, adică 1,63 milioane BTC. Guvernele apar cu aproximativ 1,5%, adică 306.000 BTC, pe baza adreselor suverane urmărite din surse publice.

Studiul River, ce arată deţinerile din data de 25 august, foloseşte documente publice, etichetarea adreselor de custodie şi cercetări anterioare asupra blockchain-ului, scrie Coin Desk.

Pe lângă categoriile de mai sus, în cercetare sunt incluse două categorii speciale: a) cantitatea de Bitcoin pierdută, ce reprezintă aproximativ 7,6%, adică 1,58 milioane BTC. Conform River, estimarea se bazează pe criterii de vechime, care arată monede ce nu s-au mişcat de mulţi ani şi sunt probabil nerecuperabile. b) Deţinerile lui Satoshi/Patoshi (n.r. Bitcoinii minaţi în primii ani de către Satoshi Nakamoto - presupusul inventator al Bitcoin), care sunt estimate la circa 4,6%, adică 968.000 BTC, conform unor cercetări anterioare asupra tiparelor de minare din primele etape.

În cele din urmă, aproximativ 5,2% din ofertă, adică 1,09 milioane BTC, urmează încă să fie minaţi înainte de atingerea plafonului maxim de 21 de milioane.

Coin Desk mai scrie că estimările nu sunt 100% precise, deoarece custozii grupează de obicei

mai mulţi clienţi în aceeaşi categorie, unele portofele sunt clasificate greşit, iar deţinerile pot fi opace.

”Persoanele fizice încă domină deţinerile, însă ponderea instituţională se extinde, sprijinită de creşterea ETF-urilor şi a companiilor care tratează acum Bitcoin ca un activ pe bilanţ”, este concluzia cercetării River, scrie publicaţia menţionată.

