Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Charalambous: În această situaţie nu o să părăsesc barca

O.D.
Sport / 29 ianuarie, 06:45

Charalambous: În această situaţie nu o să părăsesc barca

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, că pentru el ar fi fost mai simplu să plece de la gruparea bucureşteană dacă situaţia era bună. "În această situaţie nu o să părăsesc barca. Nu plec în momente grele”, a precizat el.

Charalambous a vorbit şi despre accidentul tragic din Timiş, în care au murit suporteri ai echipei PAOK: "Astea sunt problemele în viaţă, am pierdut 7 vieţi de fani PAOK. Vreau să transmit condoleanţe familiilor, oamenilor din Grecia”.

În ceea ce priveşte meciul de joi cu Fenerbahce, antrenorul crede că va fi dificil. "Întâlnim cea mai puternică echipă din această fază a competiţiei, echipă cu mare calitate. Va fi un joc greu. Nu depindem doar de noi. Chiar dacă vom câştiga nu trecem automat mai departe, dar trebuie să dăm ce avem mai bun ca să câştigăm meciul”.

Elias Charalambouus este de părere că FCSB trece prin una dintre cele mai grele perioade.

"Încerc că îmi păstrez un echilibru. Suntem un club mare, care trece printr-o perioadă grea. E una dintre cele mai grele perioade din istoria clubului, dar lucrurile nu pot merge mereu bine. Trebuie să fim echilibraţi, să muncim. Pentru fani e trist, nici jucătorii nu sunt bine, suferă şi ei. Trebuie să schimbăm situaţia, fanii să fie siguri că jucătorii vor face tot ce e posibil ca să îndrepte situaţia.

Eu îmi asum mereu responsabilitatea. Gigi Becali a venit aici pentru prima dată în ultimii 3 ani. E echipa lui, în care a băgat milioane, are dreptul să vină când vrea, să spună ce vrea. Noi trebuie să ascultăm şi să îi respectăm deciziile. A spus în faţă ce a crezut şi asta îmi place”, a spus Charalambous.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb