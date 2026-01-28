Chelsea îndeamnă la prudenţă după ce doi suporteri au fost răniţi

Chelsea a îndemnat fanii care au călătorit la Napoli pentru a asista la meciul de miercuri din Liga Campionilor să rămână precauţi, după ce doi suporteri au avut nevoie de îngrijiri medicale, relatează Reuters.

Clubul din Premier League nu a furnizat detalii despre incident sau despre modul în care s-au produs rănile.

„Doi suporteri sunt internaţi în spital, având leziuni care nu le pun viaţa în pericol”, a precizat Chelsea într-un comunicat. „Clubul doreşte să reamintească tuturor suporterilor să fie extrem de precauţi în timp ce se află în oraş şi să ţină cont de sfaturile oferite înaintea acestui meci.”

În această lună, clubul a emis un avertisment de călătorie prin care îi sfătuia pe fani să nu poarte nimic care să îi identifice ca suporteri şi să nu se deplaseze în mod vizibil în oraş ca fani ai Chelsea.